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醫開車撞德聖誕市集2死逾60傷 馬斯克籲總理蕭茲下台

中央社德國馬德堡20日綜合外電報導
一名來自沙烏地阿拉伯的50歲醫師駕車高速衝撞聖誕市集事件，造成至少2人死亡、60多人受傷。(美聯社)
一名來自沙烏地阿拉伯的50歲醫師駕車高速衝撞聖誕市集事件，造成至少2人死亡、60多人受傷。(美聯社)

德國東部馬德堡今天發生汽車高速衝撞聖誕市集事件，造成至少2人死亡、60多人受傷，據報犯嫌是一名醫師。億萬富豪馬斯克隨後抨擊德國總理蕭茲並呼籲他下台。

綜合法新社與路透社報導，德國東部薩克森-安哈特邦（Saxony-Anhalt）邦總理哈舍羅夫（Reiner Haseloff）在案發現場發表談話表示，犯嫌是一名來自沙烏地阿拉伯的50歲醫師，住在薩克森-安哈特邦，但未透露他的姓名。

哈舍羅夫表示，其中一名死者是年幼的孩童。這起事件發生在薩克森-安哈特邦首府馬德堡（Magdeburg），位於柏林西方約150公里處，警方已封鎖案發現場。

哈舍羅夫告訴媒體：「我們已逮捕行凶者，他是一名來自沙烏地阿拉伯的男子，是一名自2006年起住在德國的醫師。」他稱這場攻擊對馬德堡市與全國來說都是一場「災難」。

哈舍羅夫說：「根據我們目前所知的資訊，他是單獨犯案，因此我們不認為會有任何進一步的危險。」

警方表示，這輛車子「駛過聖誕市集至少400公尺」，沿路造成人員死傷，市中心市政廳廣場血跡斑斑。

救護車與消防車趕到混亂的事發地點，現場有藍色緊急燈亮起、警笛鳴響，傷勢嚴重的民眾躺在地上接受治療或被火速送醫。

「明鏡周刊」（Der Spiegel）引述安全消息人士說法報導，一輛黑色的BMW車子在當地時間晚間7時過後不久高速衝過群眾，當時聖誕市集擠滿了狂歡民眾。

哈舍羅夫說，這名沙烏地男子開著一輛租來的車子撞進聖誕市集，車子掛著慕尼黑（Munich）車牌。

「世界報」（Die Welt）報導，在車子的乘客座椅上發現一件行李，「不清楚裡面是否有爆裂物」，又說「有關當局尚未排除這個情況」。

馬德堡市政府在臉書（Facebook）發文表示，有15人傷勢危及性命，另有37人重傷、16人輕傷。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）也在第一時間於社群媒體X發文說：「來自馬德堡的消息引發最深的擔憂。」

他說：「我們的心與罹難者和他們的家人同在。我們與他們和馬德堡民眾站在一起。我要感謝在這些焦慮時刻盡心盡責的救援人員。」

哈舍羅夫說，蕭茲預計明天將到馬德堡。

攻擊事件消息傳出後，與美國總統當選人川普交好的科技大亨馬斯克（Elon Musk）批評蕭茲，並要求他下台。

馬斯克在X上發文說：「蕭茲應該立即下台。無能的傻瓜。」

沙烏地阿拉伯外交部則是譴責這起攻擊事件，在社群平台X發表聲明說，沙烏地政府向德國人民和受害者家屬表達聲援，並「堅決反對暴力」。

一名來自沙烏地阿拉伯的50歲醫師駕車高速衝撞聖誕市集事件，造成至少2人死亡、60...
一名來自沙烏地阿拉伯的50歲醫師駕車高速衝撞聖誕市集事件，造成至少2人死亡、60多人受傷。(美聯社)

德國 蕭茲 馬斯克

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