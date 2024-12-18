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南韓權威法學教授預測 憲法法院將一致判決罷免尹錫悅

編譯周辰陽／即時報導
南韓總統尹錫悅（右）2022年4月上任前，與前總統朴槿惠（左）在她位於大邱的住處握手。（路透）
南韓總統尹錫悅（右）2022年4月上任前，與前總統朴槿惠（左）在她位於大邱的住處握手。（路透）

南韓總統尹錫悅遭國會彈劾後，全案已移送憲法法院審理。曾在南韓前總統李明博政府擔任法制處長，有南韓「第一憲法研究官」之稱的東西大學客座教授李石淵（譯音）預測，全體憲法法院法官將一致判決罷免尹錫悅。

韓民族日報與南韓每日經濟新聞18日報導，李錫淵日前在每日放送（MBN）時事節目上表示，他認為「跟朴槿惠前總統的彈劾事由相比，此次彈劾尹錫悅理由更加重大且明確。總而言之，與尹錫悅的彈劾事由相比，朴槿惠的彈劾事由『微不足道』」。

朴槿惠因閨密干政事件，被認定違反憲法和法律而遭彈劾，李錫淵認為尹錫悅的叛亂指控更加嚴重，被解讀為尹錫悅彈劾案遭憲法法院判決成立的可能性很高。

在朴槿惠彈劾審判時，李石淵當時也曾在判決出爐前認為，憲法法院會一致判決罷免朴槿惠，實際結果也是如此。針對尹錫悅彈劾案，李石淵則預測，這次案由更加明確，憲法法院最快將在2個月內得出結論。

有分析家認為，尹錫悅辯護團隊可能會以「如果以彈劾等事由進行刑事訴訟，可以停止審判程序」來拖延時間，但李石淵指出，彈劾審判與刑事審判是分開的，尹錫悅彈劾案是「針對背叛國民信任的行為追究政治責任，與民刑事責任無關」，且「總統是否構成內亂罪與彈劾審判程序無關」。

尹錫悅辯稱，3日宣布緊急戒嚴是正當統治行為，李石淵則認為，尹錫悅宣布戒嚴的理由不符合憲法規定條件，當時也並非需要動用軍隊來維護公共安全秩序的緊急情況。此外，「動用軍隊拉出國會議員，試圖控制選舉委員會，都屬於踐踏憲政秩序的暴動」。

李石淵指出，尹錫悅主張宣布戒嚴是他的統治行為，完全沒有說服力，「統治行為必須在憲法框架內進行，破壞憲法明顯屬於叛國罪」。

彈劾 尹錫悅 南韓

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