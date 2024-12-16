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德國聯邦議會預計2月改選 權力分配難預料

編譯高詣軒／即時報導
德國總理蕭茲，攝於14日。（路透）
德國總理蕭茲，攝於14日。（路透）

德國總理蕭茲預計將輸掉16日國會信任投票，為明年2月23日提前舉行聯邦議院改選鋪路。路透報導，德國國會下議院聯邦議院改選後，可能由4個到8個政黨組成，新國會權力分配目前很難預測。

路透指出，新的聯邦議院選舉制度仍希望融合英美式單一選區制，以及多數歐陸國家的比例性。在舊選制中，在299個選區勝出者決定後，會另加席次補足國會來確保比例性，即政黨無論選區席次分配為何，都可獲得與全國政黨得票率相應的席次。

2021年，此選制導致聯邦議會出現735席，成為全球最大立法機構之一。但新法規則將聯邦議會席次限制在630席，並著重比例性。

現在，若某政黨贏得比全國得票率還高的席次比率，部分選區將懸缺，懸缺的席次會從贏者勝出幅度最小的選區開始。此改變可能不利傳統上在單一選區表現強勁的政黨，尤其基督教民主黨（CDU）姐妹黨基督教社會黨（CSU）。CDU黨魁梅爾茨被認為可能在明年改選後成為下任總理。

政黨得票率一般來說要至少5%才能進入聯邦議會，但根據一個曾在新法中被廢除、後經法院裁定恢復的規則，政黨若能取得3個選區席次，即使全國得票率低於5%，也能按得票率分配席次。2021年大選中，左派黨就是因為在德國東部取得3席，在聯邦議院拿到39席。

5%門檻和3席的例外規定，加上角逐席次的小黨眾多，競爭異常激烈，讓結果尤其難預料。距離改選還有段時間，民調數字仍不穩定，取得席次的政黨可能介於4到8個；若僅有4黨，將產生2017年以來席次最集中的國會；若高達8黨，則是現代德國史上最多元一次。

這意味新國會的權力分配極難預測。部分模式預測，梅爾茨可能贏得絕對多數，這會是二戰後德國首例；部分民調指出他的保守陣營支持度為34%。

目前民調來看，梅爾茨較可能領導聯合政府，可能納入蕭茲的社會民主黨、綠黨，或與兩者都結盟，也可能是其他政黨。另外，多數民調顯示極右派德國另類選擇黨（AfD）支持度居次，約在17%，但因其他政黨不願和他們視為「非民主」的政黨結盟，AfD不太可能加入任何聯合政府。

德國 民調 民主黨

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