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餐具印毛澤東圖樣「宣揚共產主義」？ 大馬燒烤店經理遭拘

編譯中心╱綜合12日電
馬來西亞一家燒烤店使用印有中國共產黨前領導人毛澤東照片的餐具，遭檢舉「宣揚共產主義元素」。(取材自Ｘ平台)
馬來西亞一家燒烤店使用印有中國共產黨前領導人毛澤東照片的餐具，遭檢舉「宣揚共產主義元素」。(取材自Ｘ平台)

馬來西亞一家燒烤店因使用印有中國共產黨前領導人毛澤東照片的餐具，遭檢舉「宣揚共產主義元素」，燒烤店經理被警方拘留調查。大馬律師顏炳壽提醒業者顧及在地國情，才不致於衍生爭議。

星報、馬來郵報等媒體報導，馬來西亞警方接獲線報，指巴生地區（Klang）有餐廳業者宣揚共產主義元素，因此調派巴生南區警區總部警力搜索，拘留20歲的燒烤店經理。

馬來西亞總警長拉扎魯丁（Razarudin Husain）說，警方查扣5個瓷碗，餐具上疑印有毛澤東與同僚照片、帶有文字與照片的瓷杯，還有印有毛澤東照片的湯匙。業者供稱，這些餐具是他的中國籍朋友在網路購買，吸引消費者與中國顧客感受家鄉氣氛。

馬來西亞執業律師顏炳壽在社群媒體臉書指出，業者作法忽略大馬國情，這起事件雖不比今年初超商販售「阿拉」字眼襪子曾面對的爭議，但當時「宗教上失誤」經炒作，容易野火燎原；族群政治如果不正確，也會有失控的時候。

顏炳壽指出，如果店鋪掛滿納粹德國元首希特勒、以色列總理內唐亞胡、伊朗伊斯蘭共和國創建者何梅尼、第二次世界大戰期間日本聯合艦隊司令山本五十六或前蘇聯領導人史達林等人物的商品圖片，就會讓許多大馬人民感覺不是很好。

他認為，族群政治不正確，或會引發部分民眾惶恐不安，也會觸發「社會神經線」。

顏炳壽說，這起事件反映出業者投資經營商務，忽略在地國家風險管理可能衍生的問題，畢竟入境隨俗是必須的禮儀。

馬來西亞與中國今年建交50週年，兩國有免簽政策，但隨著大批中國旅客入境大馬，出現不少令人詬病的旅遊禮儀文化等爭議。

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