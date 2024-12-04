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預算案引爆對峙 馬克宏像旁觀者 法總理最快明日倒閣

編譯中心╱綜合3日電
法媒指出，沒意外的話，9月才上任的巴尼耶政府恐被推翻。（路透）
法媒指出，沒意外的話，9月才上任的巴尼耶政府恐被推翻。（路透）

法國總理巴尼耶（Michel Barnier）面臨遭倒閣危機！由於巴尼耶推出的2025年預算案因無法在議會通過，他2日援引憲法第49.3條，讓預算案中的社會保障預算法案強行過關，招致左翼和極右翼議員的強烈反對，雙方都提出自己的不信任案。如果不出意外，上任僅3個月的巴尼耶或將在4日或稍晚被推翻。而法國朝野針對明年預算案的對峙，已引起金融市場不安。

綜合外電報導，目前法國政府債務節節攀升，為了控制當前情況，巴尼耶政府決定推動飽受批評的撙節措施，因未獲得國會足夠票數支持，決定使用憲法當中的條款，讓社福法案《社會保障融資法案》不須經過議會表決就可通過。

此舉引發左翼和極右翼議員的強烈反對，擁有近200名議員的左翼「新人民陣線」（NFP）議會黨團主席宣布，他們將提出不信任動議。

自從巴尼耶中右翼政府9月誕生以來，左翼已提出過幾次不信任提案，但極右翼並未加入，票數無法達到推翻政府的288票。這一次，極右翼要求放棄養老金與通貨膨脹率脫鉤的計畫，但巴尼耶沒有滿足這一要求。於是，極右翼「國民聯盟」領袖雷朋（Marine Le Pen）不僅宣布支持所有對政府的不信任提案，且國民聯盟還將提出自己的不信任動議。

法國左右翼雙方聯手後，已有足夠票數推翻巴尼耶政府，不信任投票將在4日進行。除非發生意外，巴尼耶的脆弱聯合政府將成為自1962年以來，首個因不信任投票而垮台的法國政府。

法國「費加洛報」（Le Figaro）發表社論，稱雷朋「將造成法國陷入重大的政治和金融未知情況」。《政客》（Politico）雜誌稍分析指出，總理幾乎篤定下台，而堅持任命他的總統馬克宏無法立刻解散國會改選，也很難任命一位能夠得到國會多數支持的新總理。

正在訪問沙烏地阿拉伯的馬克宏至今則似乎像這場危機的旁觀者，引發有些聲音質疑他是否應該辭職來打破僵局。

1962年，戴高樂（Charles de Gaulle）擔任法國總統時，總理龐畢度（Georges Pompidou）因不信任投票下台。

法媒指出，沒意外的話，9月才上任的巴尼耶政府恐被推翻。(路透)
法媒指出，沒意外的話，9月才上任的巴尼耶政府恐被推翻。(路透)

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