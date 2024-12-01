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日本維新會選出新代表 49歲大阪府知事吉村洋文就任

中央社／東京1日專電
日本政黨日本維新會召開臨時黨大會，選出大阪府知事吉村洋文擔任代表（黨主席）。（取材自吉村洋文X平台帳號）
日本政黨日本維新會召開臨時黨大會，選出大阪府知事吉村洋文擔任代表（黨主席）。（取材自吉村洋文X平台帳號）

日本政黨日本維新會今天召開臨時黨大會，選出大阪府知事吉村洋文擔任代表（黨主席）。會中針對臨時國會期間的辯論策略，以及各政黨之間協議展開商討，並迅速安排黨內人事。由於日本維新會在10月眾議院選舉中席次減少，正積極為明年夏天的參議院選舉預做準備。

日本經濟新聞報導，黨代表選舉於11月17日公告，今天投開票。前任代表馬場伸幸為眾院議席減少擔責並未參選，除了吉村洋文之外，還有眾議院金村龍那、空本誠喜，以及參議員松澤成文參選。

最終，吉村洋文在國會議員、地方議員，以及一般黨員參與的投票中獲得8547票，大勝松澤成文的1066票、金村龍那的635票、空本誠喜的492票，成功當選。無效票為69票。

在10月的眾議院選舉中，日本維新會的議席比公告前減少5席，僅獲38席，尤其是全國比例代表的票數從2021年眾院大選的805萬票，大幅減少至510萬票，被認為是日本維新會在眾多在野黨之中遭到「埋沒」，新領導層需要提出新的招牌政策，以提升支持率。

在明年的參議院選舉中，吉村支持在單議席選區與立憲民主黨等在野黨達成整合，推出單一候選人，並提出以事前民調等方式來篩選候選人，對於私下協商持否定態度。

吉村強調，「如果在野黨在單議席選區分裂，將完全沒辦法對抗執政黨。應該在在野黨內部先舉行準決賽，再與執政黨展開一對一的對決。」

49歲的吉村洋文於2011年首次當選大阪市議會議員，之後擔任過眾議員和大阪市長，並自2019年起擔任大阪府知事。

日本 眾議院 眾院

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