南韓破紀錄大雪影響逾200個航班 傳2人喪命多人傷、各地停電

韓聯社27日報導,南韓 首爾市全境當天迎來降雪,積雪深度超過16公分,創下1907年10月開始近代氣象觀測以來同月最高紀錄。

I'm going to visit Seoul, South Korea these days,It happened to be the first day of the first snow,It's the first time I've seen such a big snow🌨️🧣 pic.twitter.com/aRQkct2QGa