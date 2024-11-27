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南韓破紀錄大雪影響逾200個航班 傳2人喪命多人傷、各地停電

編譯高詣軒／即時報導
一名工人27日在首爾朝鮮戰爭紀念博物館的朝鮮戰爭紀念碑附近鏟雪。（美聯社）
一名工人27日在首爾朝鮮戰爭紀念博物館的朝鮮戰爭紀念碑附近鏟雪。（美聯社）

韓聯社27日報導，南韓首爾市全境當天迎來降雪，積雪深度超過16公分，創下1907年10月開始近代氣象觀測以來同月最高紀錄。

南韓機場公社和仁川國際機場公社27日指出，截至當天下午1時，南韓各地機場有40個航班因大雪天氣取消，180個航班延誤。

路透27日引述幾家媒體報導，至少傳出2人死於首爾以東公路上的交通事故，強風導致的建築物及工地墜落物也在首爾造成部分行人受傷；由於倒塌的樹木和其他大雪相關原因導致電線受損，首爾和中部地區幾個地方數以千計的家戶出現斷電。

南韓氣象廳預測，南韓各地的降雪、降雨天氣將持續至28日上午。

南韓

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