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歐洲央行歡慶25歲 3、4年內將推數位歐元

編譯中心／綜合24日電
歐洲中央銀行慶祝成立25周年，計畫在未來3、4年內推出數位歐元，至於紙鈔只要有需求就會保留。（取材自歐洲央行）
歐洲中央銀行慶祝成立25周年，計畫在未來3、4年內推出數位歐元，至於紙鈔只要有需求就會保留。（取材自歐洲央行）

歐洲中央銀行（European Central Bank）24日慶祝25歲生日，但歐元區飆升的通膨恐破壞歡樂的氣氛。此外。歐洲央行官員告訴媒體，未來3、4年內將推出數位歐元，至於紙鈔只要有需求就會保留。

央廣引述法新社報導，歐洲中央銀行慶祝成立25周年，約200名賓客將蒞臨位於德國法蘭克福美因河畔宏偉的歐洲中央銀行總部。

在法國作曲家德布西（Claude Debussy）作品的悠揚樂聲中，歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）將和前兩任總裁特里謝（Jean-Claude Trichet）與德拉吉（Mario Draghi）一起切下歐洲央行的慶生蛋糕。

但在歐洲經濟遭逢挑戰的情況下，慶生的氣氛恐怕未如歐洲央行首長們期待的歡樂。

在俄羅斯入侵烏克蘭推升能源價格，加上2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫後復甦造成供應鏈塞車的情況下，過去12個月來，歐元區通膨飆升至歷史新高。

這個備受關注的經濟指標4月來到7%，雖自去年10月創下的高點10.6%回落，仍遠高於歐洲央行2%的目標。

儘管如此，在歐洲央行25歲生日前夕，總裁拉加德樂觀地強調「有充分的理由慶祝」。

拉加德上周接受荷蘭電視節目Buitenhof訪問時說：「25年前，我們的目標是維持物價穩定、維護歐洲主權，以及展現更多團結。」   「我認為，這三項目標，我們都已達成。」   歐洲中央銀行成立於1998年，並於翌年推出歐元。

自從歐元1999年問世以來，歐元區人均國內生產毛額（GDP）增加一倍以上；歐元區失業率降至歷史低點。

儘管近來通膨頻創新高，但在歐洲央行成立25年來，通膨平均2.05%，接近歐洲央行的目標2%。

2011年，時任歐洲央行總裁的特里謝在歐元區經濟表現不一的情況下，多次升息，逼得繼任的德拉吉當年一上台就立即降息。

德拉吉本身也因歐債危機時的管理風格飽受批評。

批評人士指出，德拉吉造成歐洲央行管理委員會內部分裂。歐洲央行管理委員會成員大多由歐洲國家的央行總裁出任。

然而，分析家表示，拉加德大體上成功地讓分裂癒合。

百達財富管理公司（Pictet Wealth Management）首席經濟學家杜克羅澤（Frederik Ducrozet）指出，歐洲央行過去面臨的每一場危機都能創新調適，我們在指責（他們的）錯誤和內部緊張前，應該謹記這點。」   對於歐元區內20個國家、近3億5000萬人使用的歐元，歐洲央行總裁拉加德仍深具信心，認為歐元未來可期。

拉加德上周強調，歐元還會繼續盛行下去「很多很多年」。

此外，路透報導，歐洲央行執行委員會成員潘內達（Fabio Panetta）告訴法國「迴聲報」（Les Echos）表示，歐洲央行將在3、4年內推出數位歐元，至於紙鈔，只要有需求仍會保留。

為了讓數位歐元和其他央行推出的數位貨幣可以互通，歐洲央行目前正密切和美國、英國、瑞士、加拿大、日本和瑞典等國央行合作。

在歐洲央行官網上刊載的專訪中，潘內達說：「我們現在處於初步階段，我們就彼此的進展交換意見。」他說，還需要再努力。「雖然互通性可期，但個別國家對於保密性的規定不一，將讓互通性的達成更有挑戰性。」

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