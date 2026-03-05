我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川習會大交易？美擬要求中國少買俄伊石油 習或提反台獨

20多州聯手提告 川普15%關稅再陷法律戰

憂美潛艦再度攻擊 斯里蘭卡接管伊朗軍艦

中央社可倫坡5日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
斯里蘭卡總統迪桑納亞克（Anura Kumara Dissanayake）。美聯社
斯里蘭卡總統迪桑納亞克（Anura Kumara Dissanayake）。美聯社

斯里蘭卡總統迪桑納亞克今天表示，斯里蘭卡已將一艘伊朗海軍艦艇上的船員轉移下船並接管該艦。另一艘伊朗軍艦昨天遭美國潛艦攻擊，造成多人死亡。

法新社報導，迪桑納亞克（Anura Kumara Dissanayake）在一場經電視轉播的演說中表示，斯里蘭卡海軍已將伊朗海軍艦艇布什爾號（IRIS Bushehr）的208名水手轉移下船。這艘軍艦因為發動機故障而要求進港。

他表示，布什爾號與昨天在斯里蘭卡南方海域遭魚雷攻擊的得納號（IRIS Dena）最近都參與了印度東部的海軍演習。

上述魚雷攻擊造成至少84名水手喪生，是自美國與以色列對伊朗開戰以來，首次發生在中東以外地區的軍事攻擊。

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）今天譴責這起攻擊，並警告華府開此先例，將付出慘痛代價。

迪桑納亞克強調，斯里蘭卡「在這場衝突不選邊站」，「但在我們維持中立的同時，我們也採取行動拯救生命」。

「沒有人應該死於這樣的戰爭，每一條生命都同等珍貴。」

迪桑納亞克指出，當時布什爾號靠近斯里蘭卡最大港口可倫坡（Colombo），但該艦不會在那裡錨泊，因為有可能危及商船運輸，並指保險費可能上升。

他表示，因此，布什爾號將被移往斯里蘭卡東北側的較小港口春可馬里（Trincomalee）。

▼收聽一洲焦點Podcast：

世報陪您半世紀

華府 以色列 斯里蘭卡

上一則

紅十字會：虛假訊息成災區新敵人 威脅人道救援行動

下一則

以軍總參謀長：對伊朗戰爭進入下一階段

延伸閱讀

軍艦遭美軍擊沉 伊朗外長警告美國將付出慘痛代價

軍艦遭美軍擊沉 伊朗外長警告美國將付出慘痛代價
怕被美軍擊沉？伊朗第二艘船隻向斯里蘭卡求救

怕被美軍擊沉？伊朗第二艘船隻向斯里蘭卡求救
美軍封存80年絕招重出江湖 首用魚雷炸飛伊朗軍艦畫面曝光

美軍封存80年絕招重出江湖 首用魚雷炸飛伊朗軍艦畫面曝光
伊朗首度彈襲土耳其基地 最糟恐觸發北約集體防禦

伊朗首度彈襲土耳其基地 最糟恐觸發北約集體防禦

熱門新聞

新加坡去年總生育率下滑至0.87，再創歷史新低。 美聯社

新加坡生育率僅0.87再探底 亞洲四國都超不想生

2026-02-27 11:03
美國與以色列聯手對伊朗發動軍事行動，具新華社背景的新媒體「牛彈琴」分析，中東大戰開始，這場戰爭可能帶來三大可怕後果：對伊朗的毀滅性打擊、區域與全球安全動盪、美國恐陷入長期軍事泥潭。（新華社）

中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果

2026-03-01 06:10
阿聯第七大城富查伊拉工業區石油設備遇襲爆炸後陷入大火。(美聯社)

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘

2026-03-03 20:59
伊朗一波波的無人機攻勢，已對美國及波斯灣盟國造成防空壓力，武器庫存快速消耗。示意圖（路透）

伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈

2026-03-03 12:01
伊朗首都德黑蘭市中心3日遭空襲冒出濃煙。歐新社

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

2026-03-03 10:06
伊朗德黑蘭在爆炸後升起濃煙。(路透)

伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握

2026-02-28 12:32

超人氣

更多 >
好市多胡蘿蔔蛋糕重磅回歸 粉絲給滿分：超級好吃

好市多胡蘿蔔蛋糕重磅回歸 粉絲給滿分：超級好吃
川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任

川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任
養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中
車壞了該修還是該換？算算超過「一價位」就該買新車

車壞了該修還是該換？算算超過「一價位」就該買新車
川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說

川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說