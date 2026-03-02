我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈米尼夫人傷重不治 伊朗矢言不惜代價捍衛國土

美以攻伊 跌破一眾中國專家眼鏡…反著聽就對了？

伊朗威脅：船過荷姆茲海峽 即焚毀…恐切斷全球1/5石油

世界新聞網╱即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中東情勢緊張之際，船隻正在穿越荷姆茲海峽。（路透）
中東情勢緊張之際，船隻正在穿越荷姆茲海峽。（路透）

一名伊朗指揮官2日（周一）威脅將攻擊任何穿越荷姆茲海峽(Strait of Hormuz)的船隻，此舉可能切斷全球約五分之一的石油供應，並導致油價飆升。

華爾街日報報導，伊斯蘭革命衛隊總司令高級顧問易卜拉欣·賈巴里(Ebrahim Jabari)透過伊朗國營媒體發表聲明表示，「荷姆茲海峽已關閉。若有人企圖通過，革命衛隊與海軍的英雄們將使那些船隻化為火海。」

這條水道是全球最重要的石油運輸路線，連接沙烏地阿拉伯、伊拉克、伊朗、卡達和阿拉伯聯合大公國等海灣地區主要產油國。美國官員表示，伊朗封鎖海峽的手段之一是布設水雷，但迄今尚未出現此類行動。

勞氏情報(Lloyd’s List Intelligence)數據顯示，自上周六美以空襲開始以來，海峽船隻流量已下降逾80%。該水道最窄處僅21英里寬。周日僅有一艘原油運輸船通過該海峽，且無任何天然氣運輸船通行。和平時期該海峽平均每日船隻通行量約為140艘次。

伊朗迄今已襲擊至少五艘油輪，造成一名船員死亡。

世報陪您半世紀

石油 伊朗

上一則

美以聯手打擊 內唐亞胡：伊朗擺脫暴政時機將至

下一則

馬克宏令增加核彈頭 強調「想要自由須讓人畏懼」

延伸閱讀

美伊衝突影響川習會？北京：中美保持溝通中

美伊衝突影響川習會？北京：中美保持溝通中
就怕儲油槽滿了 荷姆茲海峽若封鎖25天 中東產油國恐被迫停產

就怕儲油槽滿了 荷姆茲海峽若封鎖25天 中東產油國恐被迫停產
美空襲伊 荷姆茲海峽航行量暴跌70% 國際油價恐續飆

美空襲伊 荷姆茲海峽航行量暴跌70% 國際油價恐續飆
荷姆茲海峽關閉殺傷力？不只全球通膨飆 最糟經濟衰退

荷姆茲海峽關閉殺傷力？不只全球通膨飆 最糟經濟衰退

熱門新聞

新加坡去年總生育率下滑至0.87，再創歷史新低。 美聯社

新加坡生育率僅0.87再探底 亞洲四國都超不想生

2026-02-27 11:03
銀行可能要求新舊客戶提供以往不需要提供的證件。示意圖（美聯社）

銀行開戶要查公民身分？今日5件事

2026-02-25 13:45
美國與以色列聯手對伊朗發動軍事行動，具新華社背景的新媒體「牛彈琴」分析，中東大戰開始，這場戰爭可能帶來三大可怕後果：對伊朗的毀滅性打擊、區域與全球安全動盪、美國恐陷入長期軍事泥潭。（新華社）

中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果

2026-03-01 06:10
伊朗德黑蘭在爆炸後升起濃煙。(路透)

伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握

2026-02-28 12:32
伊朗最高領袖哈米尼。(路透)

伊朗證實 86歲最高領袖哈米尼遇襲身亡

2026-02-28 20:47
圖為伊朗最高領袖哈米尼2月1日在首都德黑蘭1場會議中發表演說。(路透) 路透通訊社

以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實

2026-02-28 16:27

超人氣

更多 >
日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣

日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣
伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平

伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平
女子第一次報稅竟退90萬美元 驚呼「會不會坐牢」

女子第一次報稅竟退90萬美元 驚呼「會不會坐牢」
愛運動卻罹患癌症 男子驚覺夜晚一現象竟是警訊

愛運動卻罹患癌症 男子驚覺夜晚一現象竟是警訊
千人斬成人影星「大戰400人」懷孕了 將靠一招找生父

千人斬成人影星「大戰400人」懷孕了 將靠一招找生父