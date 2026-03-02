伊朗威脅：船過荷姆茲海峽 即焚毀…恐切斷全球1/5石油

中東情勢緊張之際，船隻正在穿越荷姆茲海峽。（路透）

一名伊朗 指揮官2日（周一）威脅將攻擊任何穿越荷姆茲海峽(Strait of Hormuz)的船隻，此舉可能切斷全球約五分之一的石油 供應，並導致油價飆升。

華爾街日報報導，伊斯蘭革命衛隊總司令高級顧問易卜拉欣·賈巴里(Ebrahim Jabari)透過伊朗國營媒體發表聲明表示，「荷姆茲海峽已關閉。若有人企圖通過，革命衛隊與海軍的英雄們將使那些船隻化為火海。」

這條水道是全球最重要的石油運輸路線，連接沙烏地阿拉伯、伊拉克、伊朗、卡達和阿拉伯聯合大公國等海灣地區主要產油國。美國官員表示，伊朗封鎖海峽的手段之一是布設水雷，但迄今尚未出現此類行動。

勞氏情報(Lloyd’s List Intelligence)數據顯示，自上周六美以空襲開始以來，海峽船隻流量已下降逾80%。該水道最窄處僅21英里寬。周日僅有一艘原油運輸船通過該海峽，且無任何天然氣運輸船通行。和平時期該海峽平均每日船隻通行量約為140艘次。

伊朗迄今已襲擊至少五艘油輪，造成一名船員死亡。