英國未參與美以打擊伊朗行動 籲避免局勢升級擴大

中央社倫敦28日專電
英相施凱爾就美伊襲擊伊朗行動發表聲明。(歐新社)
英相施凱爾就美伊襲擊伊朗行動發表聲明。(歐新社)

美國總統川普宣告已展開對伊朗的「大規模作戰行動」，英國政府一名發言人表示，伊朗絕不能被允許發展核武；為落實在中東地區對盟友的安全承諾，英國近期已強化部署於區域內的防衛能力。

發言人強調，英國已準備好隨時採取行動，以保衛「我們的利益」，但英方「不希望見到事態進一步升級為更廣泛的區域衝突」。

發言人說，伊朗絕不能被允許發展核武，這也是為何英國一向支持各方為達成「經協商取得的解決方案」所做努力。

發言人表示，英國政府的立即優先要務是確保區域內英國國民的安全，將提供一周7天、每天24小時不間斷的支援。

根據英國官方提供的背景資訊，英國「未參與」這場美國與以色列聯手對伊朗實施的軍事行動。首相施凱爾（Keir Starmer）今天上午主持內閣緊急會議。

英國今年稍早曾強化對中東地區英屬軍事基地和海外領土的安全部署，動用包括雷達系統、反無人機系統、第5代戰機F-35，以及陸基防空系統。英國在1月也曾向卡達部署數架「颱風」（Typhoon）戰機。英方強調相關部署的「防衛」性質。

川普（Donald Trump）凌晨證實對伊朗發動攻勢，並稱美方曾「一再尋求達成協議」以遏止伊朗的核計畫，但伊朗「拒絕了每一次放棄核野心的機會」。川普並呼籲伊朗民眾在美軍行動告一段落後，奮起奪回對自身政府的控制權。

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）則說，以色列對伊朗發動攻勢是為移除伊朗對以色列構成的「生存威脅」，且這場行動將讓伊朗民眾得以「掌握自己的命運」、擺脫獨裁統治，建立一個自由並尋求和平的伊朗。

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）則表示，以色列對伊朗發動「先發制人的預防性攻擊」，是為了去除伊朗對以色列構成的威脅。

不過，前英國國家安全顧問暨資深外交官、國會上議院議員芮基茲（Peter Ricketts）今天早上接受BBC第4電台（BBC Radio 4）訪問時說，他不認為英國政府會認定美國與以色列的行動「合法」。

芮基茲表示，美國並未遭受立即威脅；美國對伊朗的行動是美方的自主選擇，也有可能是被以方強力捲入其中，而以色列先發制人採取行動預防的是美國與伊朗就伊朗核計畫達成協議。

伊朗 以色列 川普

