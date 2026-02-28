美以聯手空襲伊朗、規模大於去年6月炸核設施 五角大廈披薩指數曝光

我的頻道

編譯梁采蘩／即時報導

在川普數周以來威脅要對伊朗發動大規模襲擊之後，美國與以色列官員稱兩國28日對伊朗發動襲擊。伊朗首都德黑蘭發生劇烈爆炸；目前尚不清楚美國和以色列的空襲目標。德黑蘭居民報告稱，看到總統府和國家安全委員會所在的區域冒出濃煙。

紐約時報報導，美國官員表示，他們預計這次攻擊的規模將遠大於去年6月美國轟炸伊朗三座主要核設施，那場襲擊直接將美國捲入以色列對德黑蘭發動的為期12天戰爭。

除了首都德黑蘭外，根據伊朗半官方通訊社塔斯尼姆（Tasnim）報導，庫姆（Qom）、克爾曼沙赫（Kermanshah）、伊斯法罕（Isfahan）、卡拉季（Karaj）等地均發生爆炸。

飛行追蹤網站Flightradar24在X發文表示，根據航行通告 (NOTAM)，伊朗領空現已關閉，至少持續到世界協調時 12:00（台灣時間晚間8時）。開源情報帳號OSINTtechnical在X指出，目前民用航空交通一片混亂，伊拉克和伊朗境內當時有數十架民用飛機在空中飛行。

X帳號五角大廈披薩報告（Pentagon Pizza Report）發文稱，截至美國東部時間28日下午（應為凌晨）1點28分，離五角大廈最近仍在營業的披薩店Pizzato Pizza客流量很大。距離五角大廈最近的同志酒吧Freddies Beach Bar客流量非常低。

伊朗 五角大廈 以色列

以色列空襲伊朗 美國軍機軍艦往中東集結

