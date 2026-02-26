美放寬對古巴石油禁運 魯比歐籲哈瓦那徹底改革

美國國務卿魯比歐。路透

美國今天放寬委內瑞拉石油 出口到古巴 的禁令，美國國務卿魯比歐表示，古巴必須「徹底」改革，還說古巴陷入歷史性經濟危機，是共產政權自食其果。

法新社報導，魯比歐（Marco Rubio）今天出席於聖克里斯多福及尼維斯舉行的加勒比海共同體（CARICOM）第50屆高峰會時，堅定捍衛美軍1月3日逮捕委內瑞拉強人馬杜洛（Nicolas Maduro）的攻擊行動。

美國推翻馬杜洛政權後，華府迅速採取行動，禁止委內瑞拉向長期依賴委國石油勉強維繫經濟的古巴出口石油。石油短缺讓古巴各地陷入停電窘境，衝擊交通、醫療與民生體系。

加勒比海共同體峰會東道主、聖克里斯多福及尼維斯總理德魯（Terrance Drew）曾赴古巴學醫，他說朋友告訴他，古巴正面臨糧食短缺問題，而街上滿是垃圾。

德魯說：「古巴陷入動盪，將波及我們所有人。」

美國財政部今天宣布，美方將允許委內瑞拉向古巴規模有限的私人企業供應石油。

不過，魯比歐警告說，如果這些石油最終流向古巴政府或軍方，美國將立刻恢復制裁。

魯比歐告訴記者：「古巴必須徹底改革，這是改善人民生活品質的唯一機會。」

他說，這是一個「正在崩潰的體制，古巴必須大刀闊斧地改革」。