俄羅斯外長：結束俄烏戰爭沒有「最後期限」

中央社莫斯科26日綜合外電報導
俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）。（歐新社）
俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天接受國營媒體訪問時暗示，莫斯科對達成結束烏克蘭戰爭的協議並不急迫。

法新社報導，兩國談判代表今天分別在日內瓦與美國官員舉行會談，這是美國總統川普為推動終結俄烏衝突艱難談判的一部分。

截至目前，多輪談判皆未能達成協議，因為莫斯科提出強硬的領土與政治要求，基輔認為這等同於投降而予以拒絕。

俄羅斯高階官員今天再次否認協議即將達成的說法。

拉夫羅夫表示：「你有聽過我們提到任何最後期限嗎？我們沒有最後期限，我們有任務，我們正在完成這些任務。」

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）也說，目前要「預測」或說明和平進程處於何種階段還為時過早。

培斯科夫說：「現在要試圖界定當前處於哪個階段或做任何預測都是大錯，我不想犯這種錯。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）多次表示，有必要與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）會面，以就關鍵爭議點達成共識，例如烏東地區的命運。

培斯科夫今天重申，俄羅斯不會在談判結束前同意舉行高峰會，且僅會簽署由談判團隊敲定的協議。（編譯：劉文瑜）1150226

俄羅斯 烏克蘭 澤倫斯基

