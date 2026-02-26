我的頻道

中國兩會前夕 多位共軍將領遭罷免全國人大代表

勞勃狄尼洛鼓吹民眾抵抗總統 川普：有病、智商低

丹麥總理宣布3/24國會大選 政見主張持續加強軍備

中央社哥本哈根26日綜合外電報導
丹麥總理佛瑞德里克森。（美聯社）
丹麥總理佛瑞德里克森今天宣布3月24日將舉行國會大選，談及自身政見綱領，她強調國安政策是丹麥政治的基石，丹麥必須持續加強軍備。

法新社報導，佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）在國會表示：「親愛的丹麥人民，我今天已請求國王陛下召開國會選舉。」

她補充道：「你們都知道這次選舉的重要性。我是否繼續擔任總理，將取決於你們在2026年3月24日國會大選中給予社會民主黨（Social Democrats）多強的民意支持。」

根據丹麥的制度，佛瑞德里克森最晚得於今年10月31日前舉行國會大選。丹麥上次召開國會選舉是2022年。

她也把握機會闡述自己的政見綱領，例如丹麥必須持續加強軍備，以及協助歐洲抵禦俄羅斯的威脅。

佛瑞德里克森指出：「（國家）安全政策是丹麥政治的基石，未來多年也仍將如此。」

她宣布丹麥未來4年必須「自立自強」，此外丹麥與美國的關係也得重新定義。

丹麥一直視美國為親密盟友，但美國總統川普（Donald Trump）希望取得丹麥自治領土格陵蘭，導致兩國關係陷入緊張。

