俄烏戰爭4周年德承諾續援烏 梅爾茨：兩國命運相繫

中央社柏林24日專電
德國總理梅爾茨。歐新社
德國總理梅爾茨。歐新社

俄羅斯全面入侵烏克蘭滿4周年，德國總理梅爾茨今天表示，「烏克蘭的命運就是我們的命運」，唯有一個自由、強大且具主權的烏克蘭，才能實現歐洲和平；德國政府同時重申，將持續提供政治、經濟與軍事支持。

德國聯邦政府今天發布聲明指出，2022年2月俄羅斯對烏克蘭發動違反國際法的全面入侵，不僅重創烏克蘭，也動搖歐洲戰後建立的和平秩序。4年來，烏克蘭不僅為自身自由而戰，也在捍衛整個歐洲的安全。

總理梅爾茨（Friedrich Merz）在社群平台以德語和烏克蘭語表示，戰爭讓烏克蘭人民「每一天與每一個夜晚都如同惡夢」，但這不只是烏克蘭的苦難，也對整個歐洲社會構成衝擊。

梅爾茨說，俄羅斯的侵略行動讓外界更清楚看見「暴力、不自由與修正主義的樣貌」，而烏克蘭的自我防衛，更展現出抵抗的意義。

梅爾茨指出，歐洲的持久和平只能建立在一個自由且具主權的烏克蘭之上，強調烏克蘭必須具備長期自我防衛能力，以抵禦俄羅斯未來的攻擊。

官方數據顯示，自戰爭爆發以來，德國已提供烏克蘭至少900億歐元（約1060億美元）援助，涵蓋軍事與民用，為烏克蘭最重要的支持國之一。

這場戰爭不僅改變歐洲安全格局，也深刻重塑德國自身。德媒分析，政治上，戰爭加劇社會對立，極右派政黨在2025年大選中大幅成長，傳統大黨組成的聯合政府影響力相對下降。

在外交與安全政策上，德國已從過去對俄羅斯的合作路線轉向明確的戰略對抗立場。梅爾茨近日表示，當前俄羅斯已被視為歐洲—大西洋地區和平與安全的最大威脅。

軍事方面，德國在2022年設立1000億歐元特別基金強化國防，並於2024年首次達到北約國防支出占GDP2%的目標。聯邦政府也推動改革，目標將聯邦國防軍打造為「歐洲最強常規軍隊」，並計畫自2027年起在立陶宛長期部署部隊，以強化北約東翼防禦。

能源政策也出現重大轉向，戰前德國約55%的天然氣仰賴俄羅斯供應，如今已大幅轉向挪威與液化天然氣（LNG）進口，並透過興建接收站與降低用氣需求，減少對單一來源依賴。

隨著戰事進入第5年，德國政府強調，將持續與盟友合作，支持烏克蘭抵禦侵略，並在歐洲建立更具韌性的能源與國防體系。

烏克蘭 德國 俄羅斯

中國:德總理將率30家龍頭級德企高階代表團訪中

