我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：消費者去年負擔的進口關稅無望退還

好吃到讓人有「求婚」衝動的義麵 好市多剛上架

高市早苗送自民黨議員當選賀禮 再掀政治獻金爭議

中央社東京25日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本首相高市早苗。歐新社
日本首相高市早苗。歐新社

日本媒體披露，日本首相高市早苗事務所在眾議院大選後，向當選的自民黨眾議員以「當選賀禮」名義，發送價值數萬日圓的禮品目錄，引發是否違反政治獻金相關規定的爭議。高市本人隨後在社群媒體X發文，承認此事並說明原委。

日本東京放送電視台（TBS）報導，據自民黨相關人士透露，高市事務所的相關人員於8日選後，前往多名當選議員的辦公室，以「祝賀當選」名義發放禮品目錄。禮品目錄裝於有禮封的袋子裡，上面寫著「祝賀 高市早苗」。

依據日本「政治資金規正法」，原則上禁止個人對政治人物提供金錢或等同金錢價值的捐贈，因此禮品發放的目的與資金來源，勢必成為在野黨追究焦點。

對此，高市發文說明，她是以奈良縣第2選區支部名義，致贈物品給眾議員，「除了表達對於大家經歷嚴峻選戰後當選的慰勞之意，也希望能對議員未來的活動有所助益。」

高市表示，原本想準備對議員活動有實際幫助的用品，但因為無法逐一替每位議員挑選合適禮品，也沒有足夠時間，才改採禮品目錄形式，讓議員自行選擇可用於事務所接待、會議或日常業務的物品。

她也透露，曾有議員希望改以分批舉辦晚餐會方式慶祝，但考量必須準備施政方針演說、國會答詢，以及包含電話會談在內的外交行程，實在難以配合，因此才以「小小心意」代替。

高市同時強調，這次支出「完全沒有使用任何政黨交付金」。

不過，自民黨內有議員批評此舉「過於輕率」，表示已拒收相關禮品。周刊文春報導，有議員私下透露，這令人想起前首相石破茂的「商品券風波」，感到有點尷尬。

石破茂擔任首相期間，去年3月3日在首相公邸與15名首度當選眾議員的自民黨議員聚餐，並於餐會前向與會議員的事務所，分發每人10萬日圓的商品券。

事件被披露後，石破茂解釋是自掏腰包準備的伴手禮，用意是慰勞議員的家人，不是「與政治活動有關的捐贈」，因此法律上沒有問題，但他也致歉造成議員困擾。所有議員之後都退還了商品券。

世報陪您半世紀

日本 眾議員 石破茂

上一則

梅爾茨訪中 德學者：川普讓一些國家轉變對中國的看法

下一則

中國：德總理將率30家龍頭級德企高階代表團訪中

延伸閱讀

日媒揭：高市對「再升息」表達疑慮 拖累日圓重貶1%

日媒揭：高市對「再升息」表達疑慮 拖累日圓重貶1%
再度回應高市早苗 北京：應撤回涉台錯誤言論

再度回應高市早苗 北京：應撤回涉台錯誤言論
高市早苗與石井苗子對話曝光 網友：像巷口阿姨聊天

高市早苗與石井苗子對話曝光 網友：像巷口阿姨聊天
高市早苗誓言告別「過度財政緊縮」點燃經濟復甦 市場緊盯債務風險

高市早苗誓言告別「過度財政緊縮」點燃經濟復甦 市場緊盯債務風險

熱門新聞

數輛汽車進入位於溫莎城堡周邊莊園內的皇家別墅，該處曾是安德魯的住所。(路透)

66歲生日當天被捕 安德魯最高恐面臨終身監禁

2026-02-19 11:35
販毒集團首腦歐塞奎拉（Nemesio Oseguera）22日在墨西哥軍方行動裡中槍身亡，墨西哥多個地方發生大規模街頭暴力。歐新社

毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂

2026-02-23 09:22
美國空軍第35戰鬥機中隊一架F-16戰機2019年10月7日自南韓群山空軍基地起飛。資料照。(路透)

韓媒：駐韓美軍F-16罕見接近中國防空識別區 黃海上空與共軍對峙

2026-02-20 00:18
英國國王查理三世的胞弟安德魯從警局被釋放，雙眼圓睜、神情驚恐。(路透)

英王胞弟安德魯離開警局 表情驚恐

2026-02-19 15:18
墨西哥毒梟歐塞奎拉出現在美國國務院網站一張通緝海報中。該海報懸賞1500萬美元。(路透)

墨西哥出手擊斃大毒梟 多地爆發騷亂起火遭封路

2026-02-22 16:26
英王查理三世(右)與胞弟安德魯。(美聯社資料照)

胞弟安德魯涉洩密艾普斯坦被捕 英王查理三世：依法辦理

2026-02-19 08:51

超人氣

更多 >
年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元

年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元
美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略
台駐日代表李逸洋：中國仿名混淆 大阪春節祭擬加「台灣」

台駐日代表李逸洋：中國仿名混淆 大阪春節祭擬加「台灣」
WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼

WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼
六旬華男遊客夜闖LA遊民區 遭圍攻手機被搶

六旬華男遊客夜闖LA遊民區 遭圍攻手機被搶