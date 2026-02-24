梅爾茨訪中 德學者：川普讓一些國家轉變對中國的看法

我的頻道

記者陳湘瑾／即時報導
德國總理梅爾茨將於2月25日至26日對中國進行正式訪問，學者認為，由於川普的緣故，一些國家轉變了對中國的部分看法，認為合作而非分歧，應成為發展與中國關係考慮的重心。（路透）
德國總理梅爾茨將於2月25日至26日對中國進行正式訪問，學者認為，由於川普的緣故，一些國家轉變了對中國的部分看法，認為合作而非分歧，應成為發展與中國關係考慮的重心。（路透）

今年以來，韓國、愛爾蘭、加拿大、芬蘭、英國、烏拉圭等多國領導人相繼訪問中國，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）也將於25日對中國進行正式訪問。對此，杜伊斯堡-埃森大學東亞研究所教授海貝勒表示，這表明，川普的破壞性政策已導致一些國家轉變了對中國的部分看法，而經濟考量無疑是核心因素。但他也預期，德中兩國政治關係出現突破的可能性不大。

海貝勒（Thomas Heberer）接受德國之聲專訪時表示，不論上屆政府、還是現任德國政府，中國是「制度性對手」的定義一直佔據主導地位。但川普的破壞性政策已導致一些國家認為，要與中國合作，而不是產生分歧。中國仍然是一個重要的市場，東南亞國家，甚至包括印度均無法取代。

梅爾茨此前與中國問題專家的討論中表示，經濟是他此次訪華的主題。海貝勒點出，這也許是商界出於自身利益不斷堅持的結果，他們希望維護德中關係的穩定。在華經營德國企業曾致信德國總理，呼籲制定新的對華政策，相信商界代表會繼續試圖對梅爾茨施加影響力。

針對有中國問題專家呼籲中德關係需要重新建立「新常態」，並希望梅爾茨能在中國為此奠定基礎。海貝勒認為，這意味著放棄「制度性對手」的論調，轉而在雙方都重視的領域進行合作，例如可再生能源、人工智慧和機器人技術和建立對話論壇等，「對話不應僅僅關注差異和區別，更應探索共同點」。

他強調，制定新的對華戰略在中期內是明智且必要的，擺脫制度性對手的局面，轉而將中國作為合作夥伴並進行建設性、批判性評估。

即使梅爾茨在出訪前夕曾嚴厲批評北京「咄咄逼人的外交政策」，但海貝勒認為仍有可能推進幾項具體成果。包括雙方就未來德中合作領域達成協議，包括氣候變化、防範流行病的合作、和平解決國際衝突、在平等互利的基礎上展開科學合作。同時考慮到雙方的安全利益。

其次是重啟被擱置的中歐投資協定，該協定的目的是為歐洲企業提供更公平的市場准入、平等參與公共採購、有效保護知識產權、取消強制性合資企業和強制技術轉讓等，批准該協定無疑是解決歐中經濟關係問題的第一步。

最後則是文化交流方面，例如大型中德巡迴展覽，就這些主題的交流有助於增進對彼此國家的瞭解。

不過海貝勒也認為，兩國政治關係出現「突破」的可能性不大。梅爾茨曾說，德國不應對中國有任何幻想。預計他將公開談論中國強硬的外交政策和人權狀況，並將再次呼籲北京利用對俄羅斯的影響力結束烏克蘭戰爭。然而，指望中國在這方面真正改變立場，可能性不大。

