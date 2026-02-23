視艾普斯坦為「最好朋友」英前駐美大使被捕

我的頻道

世界新聞網╱即時報導
英國前駐美大使曼德森檔案照。（美聯社）
英國前駐美大使曼德森檔案照。（美聯社）

央視新聞報導，英國倫敦警察局當地時間2月23日下午表示，英國前駐美大使曼德森(Peter Mandelson)因涉嫌公職人員行為失當而被捕。據悉曼德森已被帶往倫敦某警局接受訊問。

倫敦警察局本月初曾通報，因曼德森涉嫌在擔任公職期間有不當行為，已對其啟動調查。

曼德森現年72歲，曾在英國前首相布萊爾和布朗執政期間擔任商務大臣等要職。2025年2月，現任首相施凱爾(Keir Starmer)任命他出任駐美大使，但曼德森履職僅7個月就因與艾普斯坦(Jeffrey Epstein)的關係浮出水面遭施凱爾解職。

曼德森先前在寫給艾普斯坦的生日賀信中稱其為「最好的朋友」。上個月披露的一批文件顯示，2003年至2004年，曼德森及其伴侶涉嫌收受來自艾普斯坦的三筆轉帳，合計7.5萬美元；2009年擔任商務大臣期間，他還將寫給時任首相布朗的經濟簡報紙轉發給艾普斯坦，內容涉及英國政府在2008年全球金融危機爆發後出售資產、籌集資金的內部討論；2010年5月，他還提前向艾普斯坦透露歐盟即將推出5000億歐元的歐元區救助計劃。

艾普斯坦 施凱爾 歐盟

