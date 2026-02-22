日媒民調：選民投票最重視候選人「是否支持高市」

日相高市早苗。(歐新社)

日本 「每日新聞」於21、22日進行全國民調，日本首相高市內閣支持率較1月24、25日上次民調的57%上升4個百分點，來到61%；不支持率則由29%降至25%。另外，選民在眾院 選舉時最重視的因素，是候選人「是否支持高市早苗 」。

報導指出，高市內閣支持率雖在1月首度跌破60%，但隨著8日舉行的眾議院選舉自民黨大勝，內閣支持度再度回升至60%以上。

高市早苗為日本史上首位女首相與自民黨總裁。公明黨退出聯合執政後，加入聯合政府的日本維新會並未派出閣僚，而是以「閣外協力」形式，依據政策協議協助政權運作。

高市早苗於1月23日通常國會召集當天解散眾議院，自民黨在眾院選舉中單獨取得超過2/3的316席，若加上維新會，合計更占眾院約3/4席次。

同一份調查也詢問民眾在此次眾院選舉投票時最重視的因素。結果顯示，候選人「是否支持高市早苗」以31%居冠，其次為「所屬政黨或候選人的政策」（25%），第3為「候選人的人格與政治態度」（14%）。

第4名以後依序為：「（自民黨以外）政黨黨魁的評價」（6%）、「報紙、電視、社群媒體」（5%）、「其他」與「地方振興」（各3%）。另有14%受訪者表示「沒有去投票」。

本次調查採用智慧型手機網路調查方式d Survey，透過NTT DOCOMO營運的d Point Club會員問卷服務，從全國約7700萬名18歲以上民眾中隨機抽樣，最終回收1982份有效樣本。