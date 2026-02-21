我的頻道

「勿在公車上大便」宣導片熱議 洛市急下架

加州政策大轉向 要對商用駕照司機進行英語測試

清邁72隻老虎死亡 泰國官方通報原因

中新社曼谷21日電
清邁的孟加拉虎。非文中老虎。(路透資料照)
清邁的孟加拉虎。非文中老虎。(路透資料照)

泰國農業與合作社部畜牧司21日就清邁發生的老虎集中死亡事件發布通報稱，2月8日至18日期間，共有72隻孟加拉虎相繼死亡，其中清邁湄林園區21隻、清邁湄登園區51隻。

通報稱，畜牧司會同清邁府畜牧部門自13日起進駐現場，展開病理取樣和實驗室檢測。檢測結果顯示，未發現甲型(A型)流感病毒基因，已排除禽流感感染可能。 

經檢驗確認，此次老虎集中死亡主要由犬瘟熱病毒與支原體細菌合併感染所致。

官方解釋稱，犬瘟熱屬於高度傳染性病毒疾病，可通過直接接觸分泌物及空氣傳播，對動物的呼吸系統、消化系統和神經系統造成嚴重損害；支原體細菌則通過蜱蟲、跳蚤及畜舍蒼蠅傳播，可引發溶血性貧血並破壞紅細胞。

在圈養環境下，動物長期處於一定壓力狀態，加上氣候驟變等因素，病毒與細菌形成疊加感染，病情迅速惡化，死亡風險顯著上升。 

畜牧司表示，上述疾病不屬於人畜共患病，不會由動物傳播至人類；園區工作人員已全部完成健康檢查，結果均為正常。

畜牧司司長宋川表示，已責令相關園區採取嚴格防控措施，包括對動物圍欄進行全面清潔和消毒，將患病個體與健康群體隔離，並為存欄老虎制定疫苗接種計畫，以降低進一步傳播風險。

截至目前，清邁兩處園區孟加拉虎存欄情況分別為清邁湄林園區44隻、湄登園區130隻。

禽流感 支原體 疫苗

前線17公里的拳館 烏東少年在戰火鍛鍊韌性

