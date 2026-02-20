歐洲強化國防承擔 川普警告若排擠美軍工將報復

歐洲決定強化國防之際，川普 政府揚言如歐盟 在重整歐洲軍備時偏袒本土軍工業，美方將歐洲採取報復。美國形同要歐洲在承擔自我防衛的同時，還不能關上購買美國武器的大門。

政治新聞網POLITICO報導，五角大廈 反對歐盟任何限制美國軍火商進入歐洲市場的舉措，警告此舉將招致對等回應。

歐盟執委會2月稍早曾就歐洲籌獲武器規則向各國政府及業界徵詢意見，川普政府在答覆文書裡發表這番先前所未見的立場。

美國在這份趕在歐盟將更新國防採購令之前的回覆意見裡寫道：「美國強烈反對一切會妨礙美國產業輔助、或以其他方式參與歐盟成員國防採購的辦法修改。」

「當歐洲一些最大的國防企業仍能憑藉進入美國市場獲得巨大利益時，採取保護主義和排他性政策把美國企業強行擠出，是錯誤作法。」

POLITICO認為，美方的立場凸顯對歐政策中的弔詭之處：川普政府一面要求歐洲自擔歐陸防衛的主要責任，卻又不希望這種轉變以犧牲美國軍工業利益為代價。

先前POLITICO曾披露，美國副國務卿藍道（Christopher Landau）去年12月在一次閉門會議抨擊北約歐洲盟國優先照顧本國國防產業，而非美國軍火供應商的構想。

歐盟進口的武器裡近2/3來自美國，從F-35匿蹤戰機、高機動性多管火箭（HIMARS,俗稱海馬士）到愛國者防空系統，數十年來歐洲在軍事裝備上高度對美依賴。歐盟執委會過去幾年開始想拉高歐洲武器在歐洲各國編制與採購合約中的占比。

川普政府擺出強硬反擊立場，恐使歐盟執委會的「購買歐洲貨」（Buy European）產業政策複雜化，也考驗歐洲國家有多大程度願擺脫對美依賴；美國總統川普2025年回鍋後，歐洲愈發覺得美國是不可靠夥伴。

推出包山包海的「購買歐洲貨」政策後，歐盟執委會預計今年第3季更新2009年所制定的國防採購令。目前不清楚新文本會否納入具約束力的條款，以優先支持本土製造商。

歐盟現已在一些計畫中偏袒本地企業，像是1500億歐元的SAFE武器貸款計畫，以及烏克蘭可利用最近通過的900億歐元購武貸款等。現在拿歐盟資金購買的軍事裝備，裡面須至少65%產自歐洲。

然而五角大廈這回在提交的回覆文書裡警告，若歐洲未來的武器籌獲立法含可觀的實質「購買歐洲貨」條款，美國將採取報復措施。

五角大廈寫道：「如果歐盟成員國的國家採購納進偏袒歐洲本土的舉措，美國很可能檢討依據國防互惠採購協議及相關規範所提供對『購買美國貨』法律的豁免與例外。」

從實務面來看，美國形同警告會關閉歐洲企業進入美國市場的管道。

目前，歐盟27個成員國裡有19個與美國簽署國防互惠採購協議，讓歐洲企業得以競標一些五角大廈的合約。