分析：川普90%將對伊朗動武 攻勢非一日遊

雖然美國與伊朗 持續進行核談判並釋出有所進展的訊息，但美媒披露，川普 已準備對伊朗發動一場為時不短的軍事行動，以達到解除伊朗核子能力甚至推翻神職政權目的。

Axios新聞網引述一名川普的幕僚說：「我認為接下來幾周內出現軍事行動的機率有90%。」另有知情人士透露，美國對伊朗的軍事行動可能會延續好幾周。

華盛頓郵報也引述現、前任美方官員表示，川普政府似已準備要對伊朗發動將持續一段時間的軍事攻勢。儘管有讓美國陷入長期戰爭風險，五角大廈 目前仍持續在中東集結一支龐大的軍事打擊力量。

不願具名的知情官員們表示，在中東蓄積兵力已數周的美軍正在等福特號航艦（USS Gerald R. Ford）打擊群抵達，目前這些艦艇已抵直布羅陀海峽，幾天內就能到中東。

一名知情美方官員表示，川普一些最高層國安幕僚18日在戰情室討論伊朗局勢，他們被告知調往伊朗周邊的美軍部隊會在3月中旬前全部到位。

官員表示，川普政府想讓外界知道他們正在中東蓄積作戰力量。川普本人也公開提出推翻伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的可能性，他上周直言如果伊朗出現新領導人，「那會是最好的結果」。

一名聽取美伊談判簡報的歐洲外交官表示，中東外交圈最初認為川普政府陳兵伊朗施壓是為迫使德黑蘭在談判中做出更大讓步，但雙方最近一次17日於日內瓦談判後，發現伊朗不準備在「核心立場」上讓步，包括濃縮鈾的權利。

拜登政府時期的五角大廈高層、現任職華盛頓近東政策研究所（Washington Institute for Near East Policy）的史特勞爾（Dana Stroul）表示，這波軍事集結顯示，川普政府準備的是遠不止「一日遊」的打擊行動。

華郵指出，發動持久衝突將與川普近期的軍事行動形成鮮明對比，包括今年1月拘捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的突襲及去年6月對伊朗核設施的精準打擊。這幾個例子川普授權的是範圍可觀但快速收網的軍事行動，隨後宣告勝利並轉向其他議題。

川普過去批評歷任政府，讓美國陷入中東長期軍事泥淖，平添上千美軍犧牲並長期占用五角大廈資源。

華爾街日報引述知情人士披露，如川普下定決心，第一階段攻擊有可能在幾天內發動，目標鎖定伊朗少數軍事或政府設施。若伊朗仍拒絕遵從川普所要求終止全部濃縮鈾活動，美國再擴大打擊範圍，甚至可能以推翻伊斯蘭神職政權為目標。

一名消息人士指出，美國總統川普可能逐步升級攻勢，先從小規模開始，然後再下令更大規模打擊，讓伊朗政權不是徹底揚棄核子計畫就是垮台。

川普19日表示，他將在10天內決定對伊朗下一步行動，稍晚又對媒體表示，考慮時程最長約為兩周，「我們會達成協議，又或者以某種方式弄出一份協議」。

