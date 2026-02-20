我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

首席大法官帶頭封殺川普關稅 紐時：意義重大

回應范斯評論受寵若驚 谷愛凌自嘆成政治出氣筒

日本阿蘇觀光直升機事故滿月 回收與調查恐成長期戰

中央社東京20日專電
日本西南部熊本縣的阿蘇山一帶，載有2名台灣觀光客與1名飛行員的觀光直升機1月20日在此地失聯。(美聯社)
日本西南部熊本縣的阿蘇山一帶，載有2名台灣觀光客與1名飛行員的觀光直升機1月20日在此地失聯。(美聯社)

日本熊本縣阿蘇觀光直升機失事至今滿1個月，警消18日公布，在分析無人機拍攝影像後疑似發現3名搭乘者身影，並在取得家屬諒解後，放棄派人進入火山口。然而，事故現場環境極端惡劣，火山口壁部分區域超過攝氏100度，回收與調查事故原因恐將曠日廢時。

讀賣新聞報導，根據熊本縣警方說明，觀光直升機上有一名飛行資歷36年的60多歲男性機師，以及來自台灣的男女觀光客。直升機原本計劃從阿蘇市的一處觀光設施起飛，進行約10分鐘觀光飛行，但於1月20日上午11時左右失聯，約5小時後，在阿蘇中岳第一火山口內發現已嚴重破損的機體。

警方1月以涉嫌業務過失致傷為由，搜索了直升機營運公司「匠航空」，並持續調查事故原因。

從事故發生至2月17日為止，警消共動員約300人投入搜救。官方18日公布，在分析無人機拍攝影像後，確認機體周邊疑似有3名搭乘者的身影，並表示「生還的可能性極低」。同時也表明，考量二次災害風險，已決定放棄派員進入火口內進行救援，後續考慮以無人重機等方式，進行遺體與機體吊掛回收。

報導指出，然而由於事故地點位於管制嚴格的國家公園內，加上環境十分惡劣，回收也非易事。

從火山口邊緣到噴出二氧化硫等氣體的「湯池」之間，垂直落差約170公尺，而機體殘骸位於湯池的中央附近。福岡管區氣象台指出，湯池表面溫度有時可達攝氏60多度，火山口壁部分區域甚至超過100度。

阿蘇廣域行政事務組合消防本部山岳救助隊長草野猛19日受訪時表示，「真的很焦急，沒辦法發揮平時訓練成果，讓人很懊惱。」

為了掌握機體周邊狀況，草野攜帶防毒面罩與氣體偵測器，3度前往火山口邊緣勘查。

現場風速每秒約15至20公尺，腳下是鬆軟沙地，難以站穩，稍有不慎就可能滑落火山口。同時還必須隨時警戒二氧化硫等有毒氣體。在高濃度警示聲頻頻響起的情況下，救助隊嘗試以現有技術與裝備接近機體的方法，但始終找不到突破口。

負責管理該區域的環境省表示，中岳第一火山口屬於禁止建築、設置看板及砍伐樹木的「特別保護地區」，若要運入重型機具，須事前與該省等單位協商並進行準備。面臨種種難關，這起事故的善後與責任釐清，恐將經歷漫長而艱難的過程。

世報陪您半世紀

觀光 無人機 日本

上一則

梅爾茨24日訪中 德智庫：歐洲戰略自主壓力測試

下一則

南韓非洲豬瘟疫情擴散 飼料中首度驗出病毒

延伸閱讀

高市早苗誓言告別「過度財政緊縮」點燃經濟復甦 市場緊盯債務風險

高市早苗誓言告別「過度財政緊縮」點燃經濟復甦 市場緊盯債務風險
阿蘇直升機墜毀3人身影確認 家屬同意不再冒險救援

阿蘇直升機墜毀3人身影確認 家屬同意不再冒險救援
日本觀光直升機墜阿蘇火山口 消防疑見飛行員與2名台灣旅客身影

日本觀光直升機墜阿蘇火山口 消防疑見飛行員與2名台灣旅客身影
西班牙直升機展演 紀念「Plus Ultra號」越大西洋百年

西班牙直升機展演 紀念「Plus Ultra號」越大西洋百年

熱門新聞

英國護照。（路透）

英國邊境管制趨嚴 雙重國籍若無有效英國護照禁止入境

2026-02-13 11:08
一名旅客在過海關時出示護照。(美聯社)

全球最強護照排行榜 美國回到前十 這國蟬聯榜首

2026-02-14 13:16
南韓第四大企業樂金（LG）集團會長具本茂2018年在首爾辭世。（路透資料照片）

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

2026-02-15 09:43
數輛汽車進入位於溫莎城堡周邊莊園內的皇家別墅，該處曾是安德魯的住所。(路透)

66歲生日當天被捕 安德魯最高恐面臨終身監禁

2026-02-19 11:35
中國外交部長王毅(左)14日出席慕尼黑安全會議，抨擊日本首相高市早苗「台灣有事」的言論。日本外務省已透過外交管道提出嚴正交涉。(新華社)

王毅再批日相 日：有國家以武力威嚇 企圖單方面改變現狀

2026-02-15 08:49
英國國王查理三世的胞弟安德魯從警局被釋放，雙眼圓睜、神情驚恐。(路透)

英王胞弟安德魯離開警局 表情驚恐

2026-02-19 15:18

超人氣

更多 >
冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌

冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌
好市多柿子湯圓半價售 華人搶購「顏值高 好吃又便宜」

好市多柿子湯圓半價售 華人搶購「顏值高 好吃又便宜」
持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕

持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕
正月初五迎財神 12生肖運勢及吉凶方位、幸運色一次看

正月初五迎財神 12生肖運勢及吉凶方位、幸運色一次看
整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生