高市施政演說再爆金句：成長開關按下去、拚命按下去

中央社東京20日專電
日本首相高市早苗。美聯社
日本首相高市早苗今天在眾議院發表施政方針演說時再創金句，宣示「我要按下成長的開關，按下去、按下去、按下去、拚命按下去」，強調推動政策落實的強烈決心。

高市早苗去年10月4日當選自民黨總裁後，對黨籍議員們演說時，表示她要努力「工作、工作、工作、工作、工作」（働いて働いて働いて働いて働いてまいります），這句話立刻引爆話題，還獲得去年的年度流行語大賞。

高市早苗今天發表施政方針演說時，再次以「我要按下成長的開關，按下去、按下去、按下去、拚命按下去」（成長のスイッチを押して、押して、押して、押して、押しまくってまいります），點燃現場氣氛。

高市在演說開場提及眾議院選舉結果時表示，「國民給了我們強而有力的支持，要我們無論如何都要貫徹重大的政策轉向。」她強調，將落實自民黨的政見，以及與日本維新會組成聯合政權時所達成的協議內容。

她也指出，將與願意協助政策實現的在野黨攜手合作，並表示「我們會傾聽各種聲音，謙虛以對，但也將大膽推動政權運作。」

高市將「負責任的積極財政」定位為政策轉型的核心，表示將徹底強化對國內投資的扶持，以打造「強韌的經濟」。

她宣布，將重新檢討以補正預算為前提的既有預算編列方式、提高政府支出可預見性，推動為期2年的「重大改革」，盡可能把必要經費直接納入年度初始預算。

另一方面，她也強調重視財政紀律，提出要穩定降低政府債務占GDP比重，以「確保市場信任」。此外，她表明將在量子科技、航空與太空、內容產業等17個戰略領域，大膽促進投資。

在勞動政策方面，高市表示將依據勞工聲音檢討「裁量勞動制」，並導入兼職、副業的健康保障措施，推動更具彈性的工作方式。

她最後再次強調，基於這些政策，「總之就是要按下成長的開關，按下去、按下去、按下去、拚命按下去。」

