我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

向李小龍致敬 美國郵政發行Forever紀念郵票

劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌

高市早苗內閣2.0啟動 他曝「指示書」3重點

記者楊德宜／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本首相高市早苗（第一排中）與新內閣成員，18日在東京首相官邸記者會後合影留念。歐新社
日本首相高市早苗（第一排中）與新內閣成員，18日在東京首相官邸記者會後合影留念。歐新社

高市早苗內閣2.0正式啟動」。日裔台籍的印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，東京媒體圈近期流傳，高市首相已向18名主要閣僚下達一份「指示書」，要求各部會在新政治格局下統一戰略方向、提升執行力。這份文件不只是施政綱領，更被視為高市政權第二階段的行動藍圖。

矢板明夫在「矢板明夫俱樂部」臉書粉專表示，文件開頭先定調，高市早苗強調「相信日本國與日本人的潛力」，要求內閣同時推進經濟重建、地方創生與安全保障3大領域。但真正的焦點，在防衛政策。

他說，文件中明確寫道，日本將在自主判斷下大幅強化防衛能力，並重建情報機能。短短幾句話，等於宣示日本要從「被動防守」走向「主動嚇阻」。 接受這項指示的，就是防衛大臣小泉進次郎。任務可以用一句話概括：讓自衛隊更強、更快、更敢動。

第一是警戒監視。矢板明夫表示，文件要求強化海空領域的監控與應對，這不難理解，指的正是東海與台海方向。日本已把周邊灰色衝突視為長期狀態，而非突發危機。

他說，第二是情報能力。高市要求政府情報機能從根本上強化。這意味著深化與美國的情報合作，也意味著在區域危機初期就提前介入。台海一旦升溫，日本馬上進入狀況。

第三是同盟合作。矢板明夫表示，文件多次提到與「志同道合國家」深化安全合作。在日本的安全語境中，這幾乎就是日美同盟加上澳洲與台灣的戰略網絡。雖然文件沒有寫出「台灣」，但戰略指向非常清楚。

此外，矢板明夫表示，文件也要求建立飛彈防禦與早期預警體系。北韓是表面理由，中國才是重點。對日本而言，飛彈威脅與台海風險早已連動。

矢板明夫表示，在這樣的政策框架下，小泉進次郎的角色愈發重要。「他必須推動反擊能力、擴大防衛預算，並深化日美聯合作戰。這些都是日本邁向國家正常化的重要一步」。

「對台灣而言，這份文件的意義十分明顯」。矢板明夫表示，日本的安全思維已從口號階段進入準備階段。沒有公開承諾，但已開始布局。

矢板明夫說，高市內閣2.0展現了強大的決心。日本正從經濟大國轉向安全大國。這個轉變，將直接影響台海力量平衡，也意味著在未來區域安全格局中，日本的存在感會愈來愈強。

世報陪您半世紀

日本 高市早苗 小泉進次郎

上一則

馬尼拉華人區分屍案 凶嫌落網自稱台灣籍

延伸閱讀

小泉進次郎替高市早苗整理裙襬 宛如母子互動掀熱議

小泉進次郎替高市早苗整理裙襬 宛如母子互動掀熱議
高市續任首相 中駐聯合國代表嚴詞警告：介入台灣問題「將迎頭痛擊」

高市續任首相 中駐聯合國代表嚴詞警告：介入台灣問題「將迎頭痛擊」
高市無懸念續任日相…3月訪美「川高會」 還將尋求「習高會」

高市無懸念續任日相…3月訪美「川高會」 還將尋求「習高會」
美日貿易協議日啟動首批投資 鎖定石油、天然氣、發電及關鍵礦產

美日貿易協議日啟動首批投資 鎖定石油、天然氣、發電及關鍵礦產

熱門新聞

英國護照。（路透）

英國邊境管制趨嚴 雙重國籍若無有效英國護照禁止入境

2026-02-13 11:08
一名旅客在過海關時出示護照。(美聯社)

全球最強護照排行榜 美國回到前十 這國蟬聯榜首

2026-02-14 13:16
南韓第四大企業樂金（LG）集團會長具本茂2018年在首爾辭世。（路透資料照片）

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

2026-02-15 09:43
數輛汽車進入位於溫莎城堡周邊莊園內的皇家別墅，該處曾是安德魯的住所。(路透)

66歲生日當天被捕 安德魯最高恐面臨終身監禁

2026-02-19 11:35
中國外交部長王毅(左)14日出席慕尼黑安全會議，抨擊日本首相高市早苗「台灣有事」的言論。日本外務省已透過外交管道提出嚴正交涉。(新華社)

王毅再批日相 日：有國家以武力威嚇 企圖單方面改變現狀

2026-02-15 08:49
英國廉航Jet2一架飛機2018年7月29日自西班牙馬略卡島帕爾馬機場起飛。(路透)

高空大亂鬥 英國廉航乘客走道互毆 機艙見血緊急改降

2026-02-14 09:21

超人氣

更多 >
火馬年恐難安寧 三大生肖財庫破洞

火馬年恐難安寧 三大生肖財庫破洞
80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…

80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…
近年哪個城市蓋最多可負擔住房？第二名讓人好意外

近年哪個城市蓋最多可負擔住房？第二名讓人好意外
8死太浩湖滑雪團專辦美歐日遊客 死者含3嚮導

8死太浩湖滑雪團專辦美歐日遊客 死者含3嚮導
「世界上最貴汽車」價值13.3億美元 竟成黃仁勳最大遺憾

「世界上最貴汽車」價值13.3億美元 竟成黃仁勳最大遺憾