我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…

英國安德魯王子被捕 查理三世：依法辦理…今日5件事

德國啤酒市場持續萎縮 世界最古老修道院釀酒廠易主

中央社柏林19日專電
威爾騰堡修道院（Kloster Weltenburg）。Image by Dieter Ludwig Scharnagl from Pixabay
威爾騰堡修道院（Kloster Weltenburg）。Image by Dieter Ludwig Scharnagl from Pixabay

德國巴伐利亞酒廠施奈德白啤酒公司近日宣布，收購全球最古老修道院啤酒廠「威爾騰堡修道院啤酒廠」。德國釀酒商協會指出，隨著人口結構老化與健康意識提升，德國啤酒市場萎縮，也讓中小型釀酒廠經營環境越來越困難。

位於巴伐利亞（Bayern）的威爾騰堡修道院（Kloster Weltenburg）自西元1050年起即開始釀酒，被認為是全球最古老、仍設於修道院內的啤酒廠。根據修道院公告，施奈德白啤酒公司（Schneider Weisse）將取得該修道院啤酒品牌權利，並接手經營釀造業務。

威爾騰堡修道院酒廠經理赫德瑞奇（Till Hedrich）透過公告表示，單靠修道院已難維持營運，將啤酒廠賣給施奈德白啤酒公司，是為避免該酒廠品牌被與地方毫無連結的國際公司收購，讓巴伐利亞傳統釀酒的精神得以延續。

根據德國聯邦統計局（Destatis）數據，2025年德國啤酒銷量降至約78億公升，較前一年減少約6%，創下自1993年開始統計以來最大跌幅。若與1994年約115億公升的高點相比，當前德國啤酒市場規模較30年前已縮水逾1/3。

德國釀酒商協會接受德媒明鏡週刊（Der Spiegel）採訪時指出，全球前十大啤酒集團中已不見德國企業身影。德國啤酒市場規模縮小的原因，除了疫情過後經濟下滑、民眾減少在餐廳消費外，也與人口老化、年輕人健康意識提高以及無酒精飲料蔚為風行有關。

歐洲修道院釀酒傳統可追溯至中世紀。根據威爾騰堡修道院網站資料，當時修道院不僅是宗教中心，也是農業與手工技術的重要據點，釀酒既用於日常飲用與接待旅人，也逐漸發展為支持修會運作的經濟來源。

在德國南部，特別是巴伐利亞地區，修道院密集且釀酒技術世代傳承，使修道院啤酒成為當地文化與經濟的重要象徵。除威爾騰堡外，德國目前仍保有少數具有修道院背景的釀酒廠，延續數百年甚至上千年的釀酒傳統。

健康。

世報陪您半世紀

德國 疫情

上一則

尹錫悅辯護團批審判是作秀 商議後再決定是否上訴

下一則

智利首都卡車失控撞護欄爆炸 釀3死10傷

延伸閱讀

梅爾茨訪北京前表態：尋求建立戰略夥伴關係

梅爾茨訪北京前表態：尋求建立戰略夥伴關係
北捷大迷宮？地圖東南西北朝上各不同 德國在台協會：德國人很困惑

北捷大迷宮？地圖東南西北朝上各不同 德國在台協會：德國人很困惑
內蒙14歲農村少年發明「澆水神器」 奪德國國際展金獎

內蒙14歲農村少年發明「澆水神器」 奪德國國際展金獎
冬奧／男子雙人雪車 德國風光包辦前三名

冬奧／男子雙人雪車 德國風光包辦前三名

熱門新聞

英國護照。（路透）

英國邊境管制趨嚴 雙重國籍若無有效英國護照禁止入境

2026-02-13 11:08
一名旅客在過海關時出示護照。(美聯社)

全球最強護照排行榜 美國回到前十 這國蟬聯榜首

2026-02-14 13:16
南韓第四大企業樂金（LG）集團會長具本茂2018年在首爾辭世。（路透資料照片）

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

2026-02-15 09:43
中國外交部長王毅(左)14日出席慕尼黑安全會議，抨擊日本首相高市早苗「台灣有事」的言論。日本外務省已透過外交管道提出嚴正交涉。(新華社)

王毅再批日相 日：有國家以武力威嚇 企圖單方面改變現狀

2026-02-15 08:49
英國廉航Jet2一架飛機2018年7月29日自西班牙馬略卡島帕爾馬機場起飛。(路透)

高空大亂鬥 英國廉航乘客走道互毆 機艙見血緊急改降

2026-02-14 09:21
分析師指出，儘管新加坡國內經濟目前看來避開了全球貿易動盪的沉重打擊，但依然相當脆弱。（路透）

貿易風向球新加坡示警：美國對等關稅真正影響可能在未來幾個月浮現

2026-02-13 02:00

超人氣

更多 >
旅客罵哭空服員引騷動 華航座艙長處置獲網友狂讚：真的帥爆

旅客罵哭空服員引騷動 華航座艙長處置獲網友狂讚：真的帥爆
火馬年恐難安寧 三大生肖財庫破洞

火馬年恐難安寧 三大生肖財庫破洞
近年哪個城市蓋最多可負擔住房？第二名讓人好意外

近年哪個城市蓋最多可負擔住房？第二名讓人好意外
8死太浩湖滑雪團專辦美歐日遊客 死者含3嚮導

8死太浩湖滑雪團專辦美歐日遊客 死者含3嚮導
好市多火馬年貨盤點 紅花禮盒賣翻

好市多火馬年貨盤點 紅花禮盒賣翻