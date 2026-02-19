尹錫悅辯護團批審判是作秀 商議後再決定是否上訴

我的頻道

中央社首爾19日專電
南韓民眾在電視前觀看前總統尹錫悅宣判的新聞。(美聯社)
南韓民眾在電視前觀看前總統尹錫悅宣判的新聞。(美聯社)

南韓前總統尹錫悅今天在一審被法院判處無期徒刑，尹錫悅本人在宣判過程中面容僵硬，結束後尹錫悅的律師辯護團批評，「這不過是一場秀。」律師團指出，會與尹錫悅討論後決定是否上訴。

尹錫悅在2024年底宣布緊急戒嚴令，因為涉及內亂罪，在上個月被特檢組求處死刑。今天進行一審宣判，引發國內外關注，最後法院宣判無期徒刑。法院表示，這次案件核心在於尹錫悅派遣軍隊進國會，意圖癱瘓國會、引發暴動。

根據韓聯社報導，尹錫悅的律師辯護團在宣判後發聲明表示，「心情慘淡到連說出最基本的『尊重司法判斷』都辦不到。」並批評這次審判只是一場秀，「司法機關終究也向被煽動的輿論，與企圖肅清政敵的政治權力屈膝了。」

辯護律師團發言人尹甲根指責道，「若判決只是照特檢的既定結論宣判，那過去一年數十次的庭審難道只是形式作秀嗎？」尹錫悅的辯護律師團表示，對於未來是否要提出上訴、是否還要繼續參與這樣的訴訟程序感到懷疑，強調會與尹錫悅及律師團討論過後，再決定是否上訴。

報導也指出，今天一審宣判時，旁聽席擠滿了民眾，在法官宣判時，尹錫悅面容僵硬、沒有表情，只是直視前方，直到旁聽席部分支持者喊出加油聲後，尹錫悅才望向旁聽席並露出微笑。

尹錫悅 死刑 戒嚴

尹錫悅一審判無期徒刑 支持與反對民眾皆表失望

南韓法院裁定內亂罪成立 尹錫悅一審被判無期徒刑

遭控社媒成癮 查克柏格出庭為臉書辯護：未鎖定兒童

北韓無人機事件3嫌限制出境 疑曾為尹錫悅工作過

年輕華女看到這突然衝上前 咬斷ICE特工手指 結果...

旅客罵哭空服員引騷動 華航座艙長處置獲網友狂讚：真的帥爆

火馬年恐難安寧 三大生肖財庫破洞

加州太浩湖雪崩已8死1失蹤 40餘年來最慘事故

近年哪個城市蓋最多可負擔住房？第二名讓人好意外

