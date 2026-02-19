齋戒月前澳洲最大清真寺再收恐嚇信 警方展開調查

我的頻道

中央社雪梨19日綜合外電報導
圖為保安人員在雪梨西區萊克姆巴清真寺（Lakemba Mosque）外站崗。路透
圖為保安人員在雪梨西區萊克姆巴清真寺（Lakemba Mosque）外站崗。路透

澳洲警方今天表示，已針對國內最大清真寺收到威脅信展開調查，這是穆斯林齋戒月前第3起類似事件。

根據當地媒體報導，昨天寄達雪梨西區萊克姆巴清真寺（Lakemba Mosque）的信件中，包含一幅豬的圖畫以及威脅要「殺害穆斯林族群」。

路透報導，警方指出，已將該信件送交法醫鑑定，並將持續加強巡邏包括該清真寺在內的宗教場所及社區活動。

這封最新的威脅信是在幾周前萊克姆巴清真寺收到類似信件之後發生，上次收到的信中描繪穆斯林在燃燒的清真寺內。

警方也逮捕1名70歲男子，指控他涉嫌1月間寄送給萊克姆巴清真寺工作人員的第3封威脅信。

負責經營該清真寺的黎巴嫩穆斯林協會（Lebanese Muslim Association）告訴澳洲廣播公司（Australian Broadcasting Corp），他們已致函政府，要求撥款支援增聘保全人員及安裝監視器。

齋戒月期間，預計每晚將有約5000人前往萊克姆巴清真寺參加活動。根據澳洲統計局（Australian Bureau of Statistics）資料，萊克姆巴地區超過6成居民自認為是穆斯林。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）譴責這一連串威脅事件。他接受澳洲廣播公司訪問時表示：「人們只是在紀念自己的信仰，特別是穆斯林一年一度的齋戒月期間，竟然遭遇這種恐嚇，實在令人無法容忍。」

根據政府委託的最新調查報告顯示，自2023年底加薩戰爭爆發以來，澳洲社會反穆斯林情緒持續升高。

澳洲 加薩 黎巴嫩

