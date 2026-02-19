尹錫悅一審判無期徒刑 支持與反對民眾皆表失望

我的頻道

中央社首爾19日專電
南韓民眾在電視前觀看前總統尹錫悅宣判的新聞。(美聯社)
南韓前總統尹錫悅今天在一審被宣判無期徒刑，聚集在首爾中央地方法院一帶的支持者高喊「尹again」口號，對宣判結果感到失望；不過，另一派的民眾也對沒有判決死刑感到遺憾。

尹錫悅因為內亂相關罪名，日前被內亂特檢組求處死刑，並於今天在首爾中央地方法院接受一審宣判。雖然今天是農曆過年連假後南韓的開工日，宣判結果仍受到高度關注，一早約1000名尹錫悅支持者就聚集在法院附近，聲援尹錫悅。

一名支持尹錫悅的民眾接受中央社記者訪問時表示，「現在大韓民國的法治已經崩潰了，每週都有數萬、甚至數十萬人聚集在這裡進行集會，看到這種情況，我覺得非常遺憾。」也有民眾高舉「緊急戒嚴令不是內亂」等標語，並在宣判結果出爐之後高喊「守護他（尹錫悅）」。

根據韓聯社報導，反對尹錫悅的民眾對於無期徒刑的宣判，有人鬆了一口氣、也有人流露出失望情緒。目前執政黨共同民主黨議員徐瑛教表示，「把數十萬發實彈對準國會議員與市民，怎麼會只是無期徒刑？」

勞動界也發聲明批評無期徒刑的量刑太輕，全國民主勞動組合總聯盟（民主勞總）發聲明表示，無期徒刑相較於尹錫悅所犯下的罪惡反而是偏輕的刑度，也只是對內亂的最低程度司法制裁，「對於部分無罪判斷，真相必須被徹底查明到最後。」

韓國勞動組合總聯盟（韓國勞總）則表示，「尹前總統至今仍未展現任何反省或負責的態度，即便現在，承認錯誤並向國民道歉，才是作為前任總統應盡的最低限度、最後的責任。」

為了防止事故，警方今天在法院周邊投入了16個機動部隊、約1000名警力，雖然有兩派民眾叫囂、互罵的情形，不過沒有發生暴力衝突，宣判結束後兩派支持者就迅速撤離。

尹錫悅 死刑 南韓

小泉進次郎替高市早苗整理裙襬 宛如母子互動掀熱議

路透：促成俄烏協議美國樂觀 歐洲不看好今年實現

