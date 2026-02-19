我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州長選戰 民調：共和黨籍前福斯新聞主持人領先

愛藝術/科技人 楚沛 守護舊金山華埠百年華人戲院

小泉進次郎替高市早苗整理裙襬 宛如母子互動掀熱議

中央社東京19日專電
日本首相高市早苗(前左)與防衛大臣小泉進次郎(中)。(美聯社)
日本首相高市早苗(前左)與防衛大臣小泉進次郎(中)。(美聯社)

日本首相高市早苗內閣2.0昨天正式啟動，防衛大臣小泉進次郎的表現意外成為輿論焦點。他在拍攝內閣紀念照時，迅速幫高市整理被卡住的裙襬，自然的貼心舉動，被網友形容像是「溫柔又可靠的兒子照顧母親」，讓不少人直呼畫面令人感到溫暖。

小泉今天凌晨在社群媒體X上傳一段近2分鐘的影片，內容是18日深夜於官邸拍攝內閣紀念照的現場畫面。首相與全體閣僚的合照，是在官邸內鋪著紅地毯的階梯上進行。首相與閣僚們先自階梯上方走下，接著由首相站在最前排，後方依序是各部會首長。

影片中可見，高市走下紅地毯階梯時，黑色禮服的裙襬一度卡在上方台階邊緣，站在斜後方的小泉也隨即發現。他從後方迅速半蹲上前，和財務大臣片山皋月一起幫忙整理。影片中還加上了，「啊，總理的裙襬」的字幕。成功「神助攻」的小泉，事後還朝正在拍攝的鏡頭看了一眼，露出微笑。

有網友留言表示，期待在國會看到兩人的互動，「越看越像母子」，這次事件正好呈現出小泉對高市的細膩關懷。

眾議院昨天舉行首相指名投票時，攝影機也捕捉到小泉坐在高市身旁，兩人暢談許久。

小泉就任防衛大臣以來，在國會的答辯被外界評為沉穩有力，相較於過去被嘲諷的「進次郎構文」，表現簡直脫胎換骨，不少網友更稱他為「覺醒的進次郎」，認為專業度已足以勝任防衛大臣重任。

有網友稱讚，小泉在工作表現上的「覺醒」或許是後天磨練的成果，但這種不經意流露的體貼，應該源自他原本的性格。

隨著高市內閣2.0正式上路，小泉進次郎的表現能否持續獲得肯定，也將成為觀察新政權風格的重要指標。

世報陪您半世紀

小泉進次郎 高市早苗 投票

上一則

梅爾茨訪北京前表態：尋求建立戰略夥伴關係

下一則

尹錫悅一審判無期徒刑 支持與反對民眾皆表失望

延伸閱讀

中國學者：高市連任將尋求與中溝通 但不放棄抗中

中國學者：高市連任將尋求與中溝通 但不放棄抗中
高市預告下月訪美會晤川普 全面強化安保、經濟合作

高市預告下月訪美會晤川普 全面強化安保、經濟合作
高市早苗內閣2.0 強調積極財政與安保強化

高市早苗內閣2.0 強調積極財政與安保強化
賴清德祝賀高市早苗連任首相 盼推動台日關係新里程碑

賴清德祝賀高市早苗連任首相 盼推動台日關係新里程碑

熱門新聞

英國護照。（路透）

英國邊境管制趨嚴 雙重國籍若無有效英國護照禁止入境

2026-02-13 11:08
一名旅客在過海關時出示護照。(美聯社)

全球最強護照排行榜 美國回到前十 這國蟬聯榜首

2026-02-14 13:16
南韓第四大企業樂金（LG）集團會長具本茂2018年在首爾辭世。（路透資料照片）

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

2026-02-15 09:43
中國外交部長王毅(左)14日出席慕尼黑安全會議，抨擊日本首相高市早苗「台灣有事」的言論。日本外務省已透過外交管道提出嚴正交涉。(新華社)

王毅再批日相 日：有國家以武力威嚇 企圖單方面改變現狀

2026-02-15 08:49
英國廉航Jet2一架飛機2018年7月29日自西班牙馬略卡島帕爾馬機場起飛。(路透)

高空大亂鬥 英國廉航乘客走道互毆 機艙見血緊急改降

2026-02-14 09:21
分析師指出，儘管新加坡國內經濟目前看來避開了全球貿易動盪的沉重打擊，但依然相當脆弱。（路透）

貿易風向球新加坡示警：美國對等關稅真正影響可能在未來幾個月浮現

2026-02-13 02:00

超人氣

更多 >
年輕華女看到這突然衝上前 咬斷ICE特工手指 結果...

年輕華女看到這突然衝上前 咬斷ICE特工手指 結果...
范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」

范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」
研究：70歲以後賣房 售價降低…屋主越老賣得越便宜

研究：70歲以後賣房 售價降低…屋主越老賣得越便宜
旅客罵哭空服員引騷動 華航座艙長處置獲網友狂讚：真的帥爆

旅客罵哭空服員引騷動 華航座艙長處置獲網友狂讚：真的帥爆
火馬年恐難安寧 三大生肖財庫破洞

火馬年恐難安寧 三大生肖財庫破洞