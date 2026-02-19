小泉進次郎替高市早苗整理裙襬 宛如母子互動掀熱議

日本首相高市早苗(前左)與防衛大臣小泉進次郎(中)。(美聯社)

日本首相高市早苗 內閣2.0昨天正式啟動，防衛大臣小泉進次郎 的表現意外成為輿論焦點。他在拍攝內閣紀念照時，迅速幫高市整理被卡住的裙襬，自然的貼心舉動，被網友形容像是「溫柔又可靠的兒子照顧母親」，讓不少人直呼畫面令人感到溫暖。

小泉今天凌晨在社群媒體X上傳一段近2分鐘的影片，內容是18日深夜於官邸拍攝內閣紀念照的現場畫面。首相與全體閣僚的合照，是在官邸內鋪著紅地毯的階梯上進行。首相與閣僚們先自階梯上方走下，接著由首相站在最前排，後方依序是各部會首長。

影片中可見，高市走下紅地毯階梯時，黑色禮服的裙襬一度卡在上方台階邊緣，站在斜後方的小泉也隨即發現。他從後方迅速半蹲上前，和財務大臣片山皋月一起幫忙整理。影片中還加上了，「啊，總理的裙襬」的字幕。成功「神助攻」的小泉，事後還朝正在拍攝的鏡頭看了一眼，露出微笑。

有網友留言表示，期待在國會看到兩人的互動，「越看越像母子」，這次事件正好呈現出小泉對高市的細膩關懷。

眾議院昨天舉行首相指名投票 時，攝影機也捕捉到小泉坐在高市身旁，兩人暢談許久。

小泉就任防衛大臣以來，在國會的答辯被外界評為沉穩有力，相較於過去被嘲諷的「進次郎構文」，表現簡直脫胎換骨，不少網友更稱他為「覺醒的進次郎」，認為專業度已足以勝任防衛大臣重任。

有網友稱讚，小泉在工作表現上的「覺醒」或許是後天磨練的成果，但這種不經意流露的體貼，應該源自他原本的性格。

隨著高市內閣2.0正式上路，小泉進次郎的表現能否持續獲得肯定，也將成為觀察新政權風格的重要指標。