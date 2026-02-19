我的頻道

胞弟安德魯涉洩密艾普斯坦被捕 查理三世：依法辦理

涉淫魔案 英國安德魯王子遭警方逮捕

胞弟安德魯涉洩密艾普斯坦被捕 英王查理三世：依法辦理

中央社倫敦19日綜合外電報導
英王查理三世(右)與胞弟安德魯。(美聯社資料照)
英王查理三世(右)與胞弟安德魯。(美聯社資料照)

英國國王查理三世胞弟安德魯．蒙巴頓-溫莎今天因過去擔任貿易特使期間涉嫌行為不當而遭到逮捕。查理三世對此表達「依法辦理」立場。

安德魯．蒙巴頓-溫莎（Andrew Mountbatten-Windsor）與已故性犯罪罪犯艾普斯坦（Jeffrey Epstein）有牽連而遭到剝奪王室頭銜，今天因涉嫌於擔任公職期間行為不當遭到逮捕。他疑似將政府機密文件轉傳給艾普斯坦。

法新社報導，查理三世（King Charles III）罕見地為此發布親筆聲明指出：「接下來將由有關當局以恰當的方式，展開全面、公正且適當的程序，對這個問題進行調查。」

他表示：「在這過程中，正如我過去所說，我們將全力並且誠心地支持與配合。」這位英國君主強調：「讓我明確表示：依法辦理。」

「衛報」（The Guardian）報導，在警方宣布今天的行動之前，首相施凱爾（Keir Starmer）告訴新聞節目「BBC早餐」（BBC Breakfast），「沒有人可以凌駕於法律之上」。

施凱爾說，任何知道相關資訊的人都應該作證。

「所以，不管是安德魯還是其他人，只要掌握相關資訊，都應該向相關單位提出。就這一具體案例而言，我們談的是艾普斯坦，但還有許多其他案件。」

查理三世 艾普斯坦 施凱爾

梅爾茨訪北京前表態：尋求建立戰略夥伴關係

