我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

研究：70歲以後賣房 售價降低…屋主越老賣得越便宜

范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」

中國學者：高市連任將尋求與中溝通 但不放棄抗中

中央社台北18日電
日本首相高市早苗。(歐新社)
日本首相高市早苗。(歐新社)

針對高市早苗今天連任日本首相，有中國學者認為，高市一方面迫於中國強大壓力需穩定中日關係，勢將尋求重啟對中接觸與溝通。但她並不會放棄其抗中路線，這將使中日關係持續承受壓力，進而制約日本外交迴旋空間。

環球網報導，中國國際問題研究院亞太所特聘研究員項昊宇表示，高市早苗藉眾議院選舉獲勝樹立強勢執政地位，雖可擺脫在野黨的掣肘和民意牽制，但並不意味她能「為所欲為」，其執政前景將有3項挑戰決定。

項昊宇認為，高市早苗的第1項挑戰是能否抑制物價上漲，推動日本經濟復甦成長。這是日本民眾最關心的課題，她必須盡快拿出看得見的成果，同時有效平衡擴張性財政政策與債務可持續性之間的矛盾。

第2項挑戰是能否化解「激進政治路線」的內外阻力。高市早苗想加快推進「激進修憲強軍路線」，包括成立國家情報局，制定「反間諜法」，進而謀求實質性啟動修憲程序，但依然面臨民意反彈。而擴大軍費、強化軍備也會面臨日本國內財政約束和外部反制等多方制約。

他說，第3項挑戰是能否有效「打破近鄰外交困局」。高市早苗推行「以鄰為壑的遠交近攻外交」風險巨大，維護日美同盟和化解美國經貿施壓也絕非易事。

項昊宇表示，在對中關係上，高市早苗難以「一條道走到黑」（意指堅持錯誤行事）。一方面迫於中國的強大壓力，她需要穩定對中關係以維護日本現實利益，或許將迫使高市尋求重啟對中接觸與溝通。

但他認為，另一方面，高市早苗基於「根深蒂固的右翼史觀」和對中「錯誤認知」，不會放棄抗中、遏中路線，仍將透過渲染「中國威脅」服務她的政治需要，這會使中日關係持續承壓，最後也會制約日本的外交迴旋空間。

世報陪您半世紀

高市早苗 日本 間諜

上一則

中國漁船屢闖海域非法捕撈 韓國擬罰款提高到5倍

下一則

3平民4度派無人機闖北韓 南韓擬加重刑責

延伸閱讀

高市預告下月訪美會晤川普 全面強化安保、經濟合作

高市預告下月訪美會晤川普 全面強化安保、經濟合作
高市早苗內閣2.0 強調積極財政與安保強化

高市早苗內閣2.0 強調積極財政與安保強化
賴清德祝賀高市早苗連任首相 盼推動台日關係新里程碑

賴清德祝賀高市早苗連任首相 盼推動台日關係新里程碑
日本眾議院改選後召開特別國會 高市早苗再任首相

日本眾議院改選後召開特別國會 高市早苗再任首相

熱門新聞

英國護照。（路透）

英國邊境管制趨嚴 雙重國籍若無有效英國護照禁止入境

2026-02-13 11:08
一名旅客在過海關時出示護照。(美聯社)

全球最強護照排行榜 美國回到前十 這國蟬聯榜首

2026-02-14 13:16
南韓第四大企業樂金（LG）集團會長具本茂2018年在首爾辭世。（路透資料照片）

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

2026-02-15 09:43
中國外交部長王毅(左)14日出席慕尼黑安全會議，抨擊日本首相高市早苗「台灣有事」的言論。日本外務省已透過外交管道提出嚴正交涉。(新華社)

王毅再批日相 日：有國家以武力威嚇 企圖單方面改變現狀

2026-02-15 08:49
英國廉航Jet2一架飛機2018年7月29日自西班牙馬略卡島帕爾馬機場起飛。(路透)

高空大亂鬥 英國廉航乘客走道互毆 機艙見血緊急改降

2026-02-14 09:21
分析師指出，儘管新加坡國內經濟目前看來避開了全球貿易動盪的沉重打擊，但依然相當脆弱。（路透）

貿易風向球新加坡示警：美國對等關稅真正影響可能在未來幾個月浮現

2026-02-13 02:00

超人氣

更多 >
4生肖年後開工財運衝高 屬虎開拓新領域收入倍增、他把活力轉為業績 

4生肖年後開工財運衝高 屬虎開拓新領域收入倍增、他把活力轉為業績 
更新美國護照 6分鐘即可搞定

更新美國護照 6分鐘即可搞定
五旬加州男苦求24歲亞洲女友復合 大年初一命喪異鄉

五旬加州男苦求24歲亞洲女友復合 大年初一命喪異鄉
天后6度登央視春晚「誰給王菲畫的眉毛」衝微博熱搜

天后6度登央視春晚「誰給王菲畫的眉毛」衝微博熱搜
冬奧／奪銀被問丟金 谷愛凌回懟外媒「很荒謬」

冬奧／奪銀被問丟金 谷愛凌回懟外媒「很荒謬」