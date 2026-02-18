澳洲前官員：購買3艘維吉尼亞級潛艦計劃 目標不變

我的頻道

中央社雪梨18日專電
澳洲政府近日宣佈斥資約新台幣867億元（約27億美元）投入興建AUKUS核動力潛艦船廠，國防建設議題再度成為輿論焦點。前國防官員貝比吉（Ross Babbage）指出，澳洲政府致力在2032年起開始建置至少3艘維吉尼亞級核動力潛艦的政策不變。

儘管2月初傳出一份美國國會報告，指澳洲應該把投資AUKUS潛艦的費用用於他處，而維吉尼亞級核動力潛艦則留給美軍使用；不過，代表澳洲參與AUKUS協議的技術分享談判代表貝比吉表示，他有信心澳洲將會成功購置維吉尼亞級潛艦。

貝比吉在接受中央社電話訪問時表示，按照AUKUS書面協議，第一艘維吉尼亞級潛艦計劃於2032年交付；另外2艘，則隨後每隔2到3年交付一艘。他說：「美國方面是以書面詳細承諾，指我們（澳洲）要推行相關基建項目，即我們目前推行的項目；然後澳英美三方都會參與的新型AUKUS潛艦項目，並保留後續再向澳洲出售2艘維吉尼亞級潛艦的選擇權。」

早在AUKUS協議正式簽署前十幾年，貝比吉就是澳洲國內極少數公開且長期主張「澳洲必須放棄柴電潛艦、改採核動力潛艦」的專家，現在雖然是智庫學者，他在澳洲與美國相關領域都有很大影響力。

貝比吉補充，AUKUS協議還包括，美、英兩國將於2040年代和2050年代初於澳洲組裝和建造一種全新設計的潛艦。他說：「我們稱之為AUKUS潛艦，是一款非常先進的潛艦；設計方案目前已基本完成。」

貝比吉透露：「AUKUS潛艦將會沿用維吉尼亞級潛艦上的多項技術；不過，它將擁有一些目前任何核動力潛艦都不具備的非常先進功能。」

貝比吉又透露，第一艘AUKUS潛艦將會在英國建造，後續其他AUKUS潛艦將會在英國和澳洲建造。他說：「英國或許會購置高達12艘，但比較有可能是8到10艘；至於澳洲，目前計劃至少購置在澳洲初期建造的其中5艘。」

另外，由於澳洲要待多年後才會獲得新建核動力潛艦，同時AUKUS相關項目佔澳洲國防預算比重日益增加，有關澳洲其他國防經費可能受到排擠的問題，還有在青黃不接的階段應對，澳洲要如何在中國威脅和台灣海峽局勢隨時牽動印太地區穩定的問題上，會持續受到輿論關注。對此，貝比吉強調，澳洲致力充實國防以便嚇阻中國威脅。

貝比吉指出，雖然現役柴電「柯林斯級潛艦」（Collins class）被認為老舊，但它們性能良好，而且它們正在升級和翻新；澳洲又擁有優良的空軍；另外，澳洲即將完成編整一支名為「鬼鯊」（Ghost Shark）的無人潛艦艦隊。

貝比吉說：「想像一下，一艘無人駕駛的機器人潛艦，大小和一輛大型巴士差不多，但它是模組化（modular）設計的，可以執行各種不同的任務，而且可以在海上長時間航行。」

貝比吉提到，預計數十艘「鬼鯊」無人潛艦將會在2026年後陸續服役。

貝比吉強調，AUKUS針對澳洲的潛艦計劃並非天方夜譚，特別是本來就有澳洲公司，例如Austal是在美國參與建造維吉尼亞級潛艦模組項目的。

他提醒，按照AUKUS協議，潛艦的多個模組將分別在美、英、澳三國完成建造，然後在澳洲在最後的組裝和測試，並非全程在澳洲建造。

澳洲 AUKUS 維吉尼亞

