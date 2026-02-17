我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／劉美賢花滑短曲登場 暫居第二

科羅拉多州30車嚴重追撞 至少4死 I-25交通中斷

私會中國商人惹議 秘魯代理總統遭國會彈劾

中央社秘魯首都利馬17日綜合外電報導
祕魯總統赫里遭國會彈劾，解除其總統職務。(新華社)
祕魯總統赫里遭國會彈劾，解除其總統職務。(新華社)

秘魯國會今天投票通過代理總統赫里（Jose Jeri）的彈劾案，預計明天選出新議長自動接任代理總統職位，繼任者任期到今年7月28日結束。赫里近來遭控私會中國商人。

美聯社報導，秘魯國會今天以75票贊成、24票反對，通過這項彈劾案，另有3票棄權。

法新社報導，赫里是前總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）去年10月遭彈劾後上任，也是秘魯過去10年來第七位元首。

國會代理議長羅斯皮格里歐西（Fernando Rospigliosi）表示多數議員認定赫里失職，並宣布他不適任元首職位。

外媒上月披露，赫里在非官方行程中私下會見1名中國商人，引發新的政治醜聞。當時總統辦公室表示，赫里承諾願向檢察官辦公室及國會監督委員會說明並釐清相關事宜。

在秘魯，總統的會晤行程依慣例都會列入官方日程。然而，赫里會見商人楊志華（Zhihua Yang，音譯）時，卻未將其列入總統議程並公開披露，引發外界在欠缺透明度和潛在貪腐的質疑聲浪。

楊志華在秘魯擁有商店與一項能源專案特許經營權。當地媒體報導，赫里與楊志華於去年12月26日及今年1月6日會面。

赫里說：「我承認自己的錯誤，也願意公開為這次以秘而不宣方式會見商人一事致歉，正因如此才引發外界對我行為的疑慮與質疑。」

赫里致歉後短短幾小時，他與楊志華1月6日二度會面的事情也曝光。楊志華的企業因販售違規品，已被利馬市政府勒令停業。

世報陪您半世紀

投票 彈劾

上一則

俄烏日內瓦會談首日結束 親俄人士：氣氛非常緊張

延伸閱讀

日本特別國會18日召開 高市早苗將連任首相

日本特別國會18日召開 高市早苗將連任首相
賴總統「七喜春來」迎馬年 藍推幸福加「馬」

賴總統「七喜春來」迎馬年 藍推幸福加「馬」
老人政治? 逾7成選民盼對總統、民選官員最高年齡設限

老人政治? 逾7成選民盼對總統、民選官員最高年齡設限
新聞評論／國會不自律 竟找司法當公道伯？

新聞評論／國會不自律 竟找司法當公道伯？

熱門新聞

英國護照。（路透）

英國邊境管制趨嚴 雙重國籍若無有效英國護照禁止入境

2026-02-13 11:08
一名旅客在過海關時出示護照。(美聯社)

全球最強護照排行榜 美國回到前十 這國蟬聯榜首

2026-02-14 13:16
南韓第四大企業樂金（LG）集團會長具本茂2018年在首爾辭世。（路透資料照片）

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

2026-02-15 09:43
中國外交部長王毅(左)14日出席慕尼黑安全會議，抨擊日本首相高市早苗「台灣有事」的言論。日本外務省已透過外交管道提出嚴正交涉。(新華社)

王毅再批日相 日：有國家以武力威嚇 企圖單方面改變現狀

2026-02-15 08:49
加拿大卑詩省一所高中10日發生槍擊，造成包括一名槍手在內共10人死亡，還有20多人受傷。示意圖，非新聞當事者。(路透)

加拿大驚傳校園槍擊至少10死25傷 疑似槍手已自戕

2026-02-10 22:45
英國廉航Jet2一架飛機2018年7月29日自西班牙馬略卡島帕爾馬機場起飛。(路透)

高空大亂鬥 英國廉航乘客走道互毆 機艙見血緊急改降

2026-02-14 09:21

超人氣

更多 >
川普違六項保證 承認和習近平談對台軍售 「很快有決定」

川普違六項保證 承認和習近平談對台軍售 「很快有決定」
手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩

手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩
華婦撞死一家四口免坐牢？又被指脫產數百萬避賠償

華婦撞死一家四口免坐牢？又被指脫產數百萬避賠償
新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史

新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史
ICE釋放催淚瓦斯 華女餐館老闆收留眾人「快進來」

ICE釋放催淚瓦斯 華女餐館老闆收留眾人「快進來」