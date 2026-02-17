義大利情人拱門「情人節當天」突倒塌 接吻傳說成絕響 殘骸畫面曝光

我的頻道

編譯盧思綸／即時報導
義大利「情人拱門」是薩倫托著名海岸地標，傳說在拱門下接吻的情侶注定能擁有永恆的愛情，但這座天然海蝕柱2月14日情人節突然倒塌。（路透）
CNN報導，義大利薩倫托著名海岸地標「情人拱門」（Lovers' Arch）在2月14日情人節當天倒塌。這座位於普利亞大區、聖安德烈海蝕柱（Faraglioni di Sant’Andrea）石灰岩峭壁間的天然拱門，長年是情侶朝聖景點，如今在南義大利連日風暴重創下化為瓦礫，當地鎮長感嘆，這對地方形象與觀光「像是心口被重擊」。

「情人拱門」坐落在薩倫托海岸，由砂鈣岩峭壁在強風與巨浪長年磨蝕下自然形成，早年曾是防海盜的瞭望點；到18世紀末，逐漸成為戀人聚集的浪漫地標。地方傳說稱，在拱門下接吻的人注定能擁有永恆的愛情，因此不少人選在此求婚、獻上初吻，或慶祝婚姻與相守。

近年社群媒體推波助瀾，更讓這裡人氣飆升。由於景點免費開放，確切造訪人數難以統計。

地方官員將倒塌原因指向極端天氣。當地表示，拱門今年1月在哈利氣旋受創，而海水溫度升高、被視為與氣候變遷相關的因素之一，可能加劇這波在情人節前後席捲南義的猛烈風暴。

鎮長坦言，拱門的脆弱早已引發憂心；地方政府2024年曾申請450萬美元補助（約1.4億台幣），希望推動保護工程、對抗海岸侵蝕，但最後未能爭取到資金。他說，這是一場「大家都知道不可避免的悲劇」，只是沒想到會這麼快發生。

當地居民巴拉托（Lorenzo Barlato）40多年前曾在俯瞰拱門的峭壁上向妻子求婚，夫妻倆往後常在結婚紀念日重返舊地。拱門垮塌後，他在臉書寫道，原本迫不及待回去，如今卻只剩下一張張照片能紀念那段美好時光。

地方政府表示不會移除拱門殘骸，將任由海浪逐步沖刷、帶回海裡。普利亞大區觀光議員史特拉（Francesco Stella）則用一句話概括這天的心情：對曾被視為「義大利最幸福的地方之一」來說，如今的景象「就像一場葬禮」。

義大利 觀光 情人節

