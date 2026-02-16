為保護兒童 英相擬尋求擴大網路監管權力

英國政府1月宣布，將就「澳洲式」社群媒體禁令進行諮詢，以限制16歲以下兒童使用。歐新社

英國首相施凱爾 （Keir Starmer）今天表示，他將尋求擴大監管網路的權力，以保護兒童免受快速變化的數位風險衝擊。

路透報導，英國政府上個月宣布，將就「澳洲 式」社群媒體禁令進行諮詢，以限制16歲以下兒童使用。西班牙、希臘和斯洛維尼亞隨後也表示計劃推行類似禁令。

施凱爾在聲明中指出：「科技發展非常快速，法律也必須跟上。」

施凱爾辦公室說，此舉可能減少國會對未來限制措施的審查，但為了能在網路與科技規範方面快速行動，這麼做有其必要，毋須每次都需經過冗長的立法程序。

英國政府還表示，將針對更多人工智慧（AI ）聊天機器人祭出規範，禁止其在未經當事人同意的情況下生成不雅影像。

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下新創公司xAI開發的聊天機器人Grok近期在X平台生成露骨色情內容，促使多國政府和主管機關大力掃蕩，展開調查、祭出禁令並且要求強化防護措施。

儘管這類措施旨在保護兒童，同時也可能影響成人的隱私權與使用服務的能力，並引發各國與美國在言論自由及監管範圍上的緊張關係。

舉例來說，影像分享網站Imgur去年為因應更嚴格的年齡驗證規定，封鎖所有英國用戶的存取權，改以空白影像顯示。

若干大型色情網站也選擇封鎖英國用戶，而非驗證使用者年齡，理由是這麼做侵犯隱私且存在安全風險。

不過，這類地域限制可透過虛擬私人網路（VPN）繞過。英國政府表示，針對兒童安全的諮詢也將包括使用VPN的潛在年齡限制。