普亭已故政敵納瓦尼遺孀：科學證據證實他是被謀殺

中央社慕尼黑14日綜合外電報導
俄羅斯反對派領袖納瓦尼的妻子、人權運動人士，在德國慕尼黑舉行的慕尼黑安全會議場邊，就其丈夫的死亡及相關情況發表聲明。(美聯社)
俄羅斯反對派領袖納瓦尼的妻子、人權運動人士，在德國慕尼黑舉行的慕尼黑安全會議場邊，就其丈夫的死亡及相關情況發表聲明。(美聯社)

已故俄羅斯異議人士納瓦尼的遺孀尤莉雅今天表示，納瓦尼遭到「謀殺」已是「科學證實的事實」。歐洲5國今天稍早發表聯合聲明指出，確信納瓦尼兩年前在流放地是死於毒殺。

納瓦尼（Alexei Navalny）是俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的頭號政敵，2023年8月依「極端主義」罪名被判入獄，2024年2月16日命喪深入北極圈以北的哈爾普（Kharp）IK-3流放地。

英國、法國、德國、瑞典及荷蘭等5國政府根據納瓦尼遺體樣本進行分析後得出前述結論，分析結果還證實樣本中存在「表巴蒂啶」（epibatidine），這是一種從南美洲箭毒蛙體內發現的毒素，在俄羅斯自然界並不存在。

法新社報導，尤莉雅（Yulia Navalnaya）在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）場邊談到：「我兩年前在這個會議的台上說，是普亭殺害我的丈夫。」

尤莉雅說：「我當然確信這是謀殺…但那時我空口無憑，不過這個說法如今已成為經過科學證實的事實。」

英國首相施凱爾（Keir Starmer）今天讚揚納瓦尼，「在暴政面前展現巨大勇氣」。

施凱爾在社群媒體發文寫道：「他揭發真相的決心已留下深遠影響，我今天也對他的家人表達深切慰問。」

法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）在社群平台X表示：「我們現在知道普亭為了繼續掌權，不惜對自己的人民動用生物武器。」

他並補充說，納瓦尼2024年在獄中是死於「最致命的神經毒劑之一」。

當被問及為何耗費這麼久時間才得出關於納瓦尼死因的結論，德國外長瓦德福（Johann Wadephul）回應，這是一個「複雜的過程」。

瑞典外長斯典尼嘉德（Maria Malmer Stenergard）說道：「我為我們能共同揭發真相感到自豪，我們現已掌握能向俄羅斯究責的證據。」

這些歐洲國家還表示，他們已就調查結果向禁止化學武器組織（OPCW）檢舉俄羅斯的行徑。

納瓦尼 俄羅斯 普亭

