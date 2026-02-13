我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國土安全部停擺 機場安檢受影響嗎？今日5件事

牛排館唯有這道菜餚 能判斷其海鮮品質

羅浮宮厄運沒完 展廳漏水傳有畫作受損

中央社巴黎13日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
巴黎羅浮宮（The Louvre Museum）。美聯社
巴黎羅浮宮（The Louvre Museum）。美聯社

繼珠寶藏品失竊、建物老舊、票券詐騙案後，巴黎羅浮宮（The Louvre Museum）又發生漏水事故。法國媒體報導，德農館（Denon）一個展廳昨晚漏水，可能有畫作受損。

BFM電視台（BFMTV）報導，漏水事件發生在昨晚到今天凌晨，地點在德農館707號展廳，今天上午9時47分館方內部通報為「技術事故」。

707號展廳展示的藝術品包括法國畫家梅尼耶（Charles Meynier）19世紀的作品「法國繪畫的勝利：普桑、勒蘇爾、李布隆的榮耀」（Triomphe de la peinture française : apothéose de Poussin, de Le Sueur et de Le Brun）等。

報導提到，據信這次漏水是樓上管線故障引起，展廳天花板嚴重受損，已暫時關閉；另有消息人士透露，有藝術品受損，正由專家評估。

羅浮宮官方網站公告，706號到708號展廳暫時關閉。

羅浮宮近期災禍一樁接一樁：去年10月有盜賊入侵，竊走多件珠寶藏品，至今未追回；11月因建物老舊，須關閉展廳；11月底，埃及文物圖書館漏水，數百件文獻受損；自去年底以來，員工因不滿工作條件而數度罷工；近日又發生員工及導遊涉入票券詐騙案。

羅浮宮是全球最多人參觀的博物館，2025年有900萬人造訪，其中73%是外國人。

世界日報 陪您半世紀

羅浮宮 詐騙 埃及

上一則

烏俄戰事將滿4年 雙方下周日內瓦展開第3輪會談

下一則

委內瑞拉臨時總統受訪允諾 將舉辦自由公平選舉

延伸閱讀

京津冀廟會文化展 首都博物館張燈結綵飄年味

京津冀廟會文化展 首都博物館張燈結綵飄年味
特別鎖定華人 巴黎羅浮宮傳2員工涉票券詐騙被捕

特別鎖定華人 巴黎羅浮宮傳2員工涉票券詐騙被捕
羅浮宮驚世竊案 法電視台首度播出監視錄影畫面

羅浮宮驚世竊案 法電視台首度播出監視錄影畫面
羅浮宮漲門票惹議 「非歐盟」遊客加價45%要付37美元

羅浮宮漲門票惹議 「非歐盟」遊客加價45%要付37美元

熱門新聞

司法部上個月底公布300多萬頁淫魔富豪艾普斯坦檔案。（美聯社）

艾普斯坦吃「奶油嬰兒」引發社群轟動…今日5件事

2026-02-09 13:50
加拿大工業部長趙美蘭（Melanie Joly）稱，政府正努力促成中加合資製造電動汽車，銷往全球。(美聯社)

不怕美國關稅威脅 加拿大官方：中加合資設廠造車銷往全球

2026-02-06 23:17
加拿大卑詩省一所高中10日發生槍擊，造成包括一名槍手在內共10人死亡，還有20多人受傷。示意圖，非新聞當事者。(路透)

加拿大驚傳校園槍擊至少10死25傷 疑似槍手已自戕

2026-02-10 22:45
日本眾議員大選8日舉行投開票，當天投票截止後，選務人員就開始計票。(路透)

日本大選自民黨大勝 有望取得318席 單獨跨越2/3門檻

2026-02-08 08:32
英國王儲威廉王子（右）和夫人凱特（左）1月20日在蘇格蘭史特靈英國國家冰壺學院與冬季奧運及帕運英國代表隊會面。路透

艾普斯坦檔案導致安德魯醜聞連環爆 威廉王子夫婦首發聲

2026-02-09 10:22
日本首相、自民黨黨魁高市早苗，在大選日於東京自民黨總部將紅色紙玫瑰貼在當選候選人姓名旁。(路透)

日眾院選舉自民黨大勝 高市個人選區得票率高達85%

2026-02-08 10:43

超人氣

更多 >
好市多馬年特供年貨：麝香葡萄 值得買嗎？

好市多馬年特供年貨：麝香葡萄 值得買嗎？
華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是

華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是
賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺

賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺
洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家

洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家
18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施

18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施