我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新聞主播母親失蹤 FBI釋蒙面男遮門口監視器畫面

向室友透露想用土製炸彈攻擊ICE 少年遭12項罪名起訴

古巴燃油短缺危機加劇 加拿大暫停飛往哈瓦那航班

中央社哈瓦那/蒙特婁9日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加拿大航空（Air Canada）。美聯社
加拿大航空（Air Canada）。美聯社

隨著美國加強對古巴石油供應限制，並阻止其從委內瑞拉取得石油，古巴警告其航空燃油即將耗盡，加拿大各航空公司9日宣布暫停飛往古巴的航班。

路透報導，加拿大最大的航空公司加拿大航空（Air Canada）在聲明中表示，由於各國政府已發布通知，警告古巴航空燃油供應極不穩定，因此預計自10日起，古巴機場將無法取得商業航空燃油。

規模較小的競爭對手西捷航空（WestJet）以及越洋航空（Air Transat）也因預期燃油短缺，紛紛取消往返古巴的航班。

根據8日深夜發布的飛行員通知，燃油短缺狀況預計將自2月10日持續至3月11日。就在發布這項通知的前兩天，古巴官員才表示，6日宣布的燃料配給計畫初期不會影響航空運輸。

古巴航空公司（ECNA）9日早上發布簡短聲明，時間距飛行員通知發出後僅數小時，但聲明中未提及燃油短缺或航班取消。

不過，燃油短缺對古巴來說並非新鮮事，古巴長期面臨供應不穩問題，許多航空公司早有應對措施。

過往類似危機也促使許多航空公司改在附近的第三國加油，包括巴拿馬、巴哈馬、多明尼加共和國以及美國。

總部位在蒙特婁的加拿大航空表示，接下來幾天將派遣空機赴古巴接載約3000名旅客回國。該公司也將攜帶足夠返程所需的額外燃油，必要時會在途中轉降加油。

古巴 加拿大 石油

上一則

2026慕尼黑安全報告：國際體系面臨美國政策轉向挑戰

下一則

辛巴威通過修憲草案 總統姆南加瓦任期擬延至2030年

延伸閱讀

川普威脅加拿大「封鎖美加邊境大橋」 放話沒補償休想通車

川普威脅加拿大「封鎖美加邊境大橋」 放話沒補償休想通車
不滿加拿大靠攏中國 川普要求美加跨境大橋分一半權益

不滿加拿大靠攏中國 川普要求美加跨境大橋分一半權益
美國擴大施壓 尼加拉瓜終止古巴公民免簽入境措施

美國擴大施壓 尼加拉瓜終止古巴公民免簽入境措施
美切斷供油能源危機加劇 古巴將停供航空燃料1個月

美切斷供油能源危機加劇 古巴將停供航空燃料1個月

熱門新聞

英國前王子安德魯2日在居所皇家莊園附近的溫莎大公園騎馬。(路透)

想當艾普斯坦「寵物」？安德魯不堪內幕又曝光 深夜被趕出皇家莊園

2026-02-03 22:02
司法部上個月底公布300多萬頁淫魔富豪艾普斯坦檔案。（美聯社）

艾普斯坦吃「奶油嬰兒」引發社群轟動…今日5件事

2026-02-09 13:50
加拿大工業部長趙美蘭（Melanie Joly）稱，政府正努力促成中加合資製造電動汽車，銷往全球。(美聯社)

不怕美國關稅威脅 加拿大官方：中加合資設廠造車銷往全球

2026-02-06 23:17
女主播莎凡娜葛瑟瑞，在Instagram上發布了一段感人的視頻，懇求失蹤的母親回家。（路透）

女主播發視頻懇求綁架者放84歲母親回家…今日5件事

2026-02-05 12:40
日本眾議員大選8日舉行投開票，當天投票截止後，選務人員就開始計票。(路透)

日本大選自民黨大勝 有望取得318席 單獨跨越2/3門檻

2026-02-08 08:32
英國王儲威廉王子（右）和夫人凱特（左）1月20日在蘇格蘭史特靈英國國家冰壺學院與冬季奧運及帕運英國代表隊會面。路透

艾普斯坦檔案導致安德魯醜聞連環爆 威廉王子夫婦首發聲

2026-02-09 10:22

超人氣

更多 >
美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格
身體老化是從局部到全身 專家提醒顧好「這3器官」避免身體失衡

身體老化是從局部到全身 專家提醒顧好「這3器官」避免身體失衡
第二個期限日已到 女主播懇求交出母親：錢準備好了

第二個期限日已到 女主播懇求交出母親：錢準備好了
外食幾乎不點 高級餐廳服務生曝每日例湯製作秘密

外食幾乎不點 高級餐廳服務生曝每日例湯製作秘密
從中國棄嬰到超級盃舞台 華女用一把琴改寫人生

從中國棄嬰到超級盃舞台 華女用一把琴改寫人生