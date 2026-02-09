以色列總統訪澳洲引發抗議 警民衝突至少15人被捕

我的頻道

中央社雪梨9日綜合外電報導
在澳洲墨爾本，抗議者9日聚集在弗林德斯街車站，反對以色列總統到訪。歐新社
在澳洲墨爾本，抗議者9日聚集在弗林德斯街車站，反對以色列總統到訪。歐新社

以色列總統赫佐格今天抵達澳洲展開訪問行程，引發數以千計民眾在雪梨等地集結，抗議他在以軍攻占加薩走廊行動中所扮演的角色，期間警民爆發激烈衝突，至少有15人被捕。

路透報導，雪梨邦代海灘（Bondi Beach）去年12月14日慶祝猶太光明節（Hanukkah）期間，發生導致15人身亡的大規模槍擊案。澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）後邀請赫佐格（Isaac Herzog）訪問澳洲，展現對當地猶太社群的支持。

赫佐格今天上午抵達雪梨後，先前往邦代海灘向槍擊案受害者敬獻花圈，並與倖存者及15名死者的家屬會面。

然而，赫佐格訪澳引發部分民眾強烈不滿，並指控他是造成加薩走廊（Gaza Strip）平民傷亡的共犯。支持巴勒斯坦的團體今晚在澳洲各地發動示威抗議。

數以千計民眾聚集在雪梨市中心的商業區廣場，聆聽演說並高喊支持巴勒斯坦的口號。

現年30歲的雪梨示威者艾略特（Jackson Elliott）談到：「邦代海灘大屠殺非常可怕，但我們的澳洲領導階層完全漠視巴勒斯坦及加薩人民的存在。」

他說：「赫佐格迴避所有關於占領的問題…，但他仍難辭其咎。」

大批警力在抗議現場戒備，有直升機在空中盤旋，也有騎警到處巡邏。

儘管如此，雪梨的集會活動仍轉趨激烈，警方動用胡椒噴霧和催淚瓦斯，抵擋試圖突破防線繼續前進的人群。法新社記者目睹至少15人被捕並與警察發生肢體衝突。

墨爾本市中心也有群眾聚集，要求以色列停止「占領」巴勒斯坦的土地。

澳洲猶太人執行委員會（Executive Council of Australian Jewry）對赫佐格來訪表示歡迎，但澳洲猶太人理事會（Jewish Council of Australia）今天公布逾千名猶太裔澳洲學者及社群領袖簽署的公開信，呼籲艾班尼斯撤銷對赫佐格的邀請。

在澳洲雪梨市政廳外，警方9日在支持巴勒斯坦集會中拘捕抗議者。歐新社
在澳洲雪梨市政廳外，警方9日在支持巴勒斯坦集會中拘捕抗議者。歐新社

英國前王子安德魯2日在居所皇家莊園附近的溫莎大公園騎馬。(路透)

想當艾普斯坦「寵物」？安德魯不堪內幕又曝光 深夜被趕出皇家莊園

2026-02-03 22:02
加拿大工業部長趙美蘭（Melanie Joly）稱，政府正努力促成中加合資製造電動汽車，銷往全球。(美聯社)

不怕美國關稅威脅 加拿大官方：中加合資設廠造車銷往全球

2026-02-06 23:17
女主播莎凡娜葛瑟瑞，在Instagram上發布了一段感人的視頻，懇求失蹤的母親回家。（路透）

女主播發視頻懇求綁架者放84歲母親回家…今日5件事

2026-02-05 12:40
日本眾議員大選8日舉行投開票，當天投票截止後，選務人員就開始計票。(路透)

日本大選自民黨大勝 有望取得318席 單獨跨越2/3門檻

2026-02-08 08:32
日本首相兼自民黨（LDP）總裁高市早苗3日在埼玉縣東松山市出席競選活動。(路透)

高市談「台灣有事」日美可能聯合撤僑 日政府：不回應假設性問題

2026-02-03 02:52
據挪威國家廣播電台（NRK）報導，王儲妃梅特瑪莉（右）的名字在美國公開的艾普斯坦檔案中出現超過千次，顯示她在2011年至2014年間與艾普斯坦往來頻繁。圖為挪威王儲夫婦去年12月出席諾貝爾和平獎頒獎典禮。（路透）

母子爆雙醜聞 挪威王儲妃牽扯艾普斯坦案、兒被控性侵受審

2026-02-02 21:20

