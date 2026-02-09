我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠

高市選舉狂勝讓北京好尷尬 彭博：習近平陷入兩難

美切斷供油能源危機加劇 古巴將停供航空燃料1個月

中央社哈瓦那8日綜合外電報導
圖為古巴哈瓦那何塞·馬蒂（Jose Marti）國際機場入口處。路透
圖為古巴哈瓦那何塞·馬蒂（Jose Marti）國際機場入口處。路透

歐洲航空業者今天透露，由於美國針對委內瑞拉的行動引發嚴重能源危機，古巴當局警告各航空公司將暫停供應航空燃料1個月。

法新社報導，美軍上月突襲逮捕委內瑞拉前領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）後，華府下令暫停委內瑞拉石油運輸，古巴因而受到影響。

要求匿名的航空業者告訴法新社，古巴當局已通知服務島內的各航空公司，從9日午夜進入10日起，飛機將無法在古巴境內加油。

根據航空業者引述古巴民航官員表示，包括長程航班在內，從當地出發的航班，必須前往其他地點停靠加油。

近周來，美國持續加大對古巴共產主義政府的壓力。美國今年1月初逮捕馬杜洛後，切斷了古巴來自其主要盟友委內瑞拉的石油供應。美國總統川普（Donald Trump）更簽署行政命令，對出口石油到古巴的國家施加關稅。

在華府關稅威脅下，川普表示，自2023年以來出口石油到古巴的墨西哥也將停止供油。

石油短缺讓古巴面臨全面停電風險。為因應日益惡化的能源危機，哈瓦那當局6日宣布一系列緊急措施，包括國營企業每周工作4天，並限制燃料銷售。

此外，當局還減少長途客運與火車服務、關閉部分旅遊設施、縮短學校上課時間，並放寬大學到校上課要求。

華府長期以來尋求推翻或削弱古巴的共產黨政府，哈瓦那當局則指責川普企圖「扼殺」該國經濟。近年來當地停電與燃料短缺問題頻傳，如今情勢更趨嚴峻。

古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）表示，古巴願意與美國展開對話，但強調任何談判都不能在壓力下進行。

古巴 石油 委內瑞拉

上一則

艾普斯坦檔案導致安德魯醜聞連環爆 威廉王子夫婦首發聲

下一則

俄羅斯高階將領遭槍擊 當局控烏克蘭幕後指使

延伸閱讀

委國臨時總統任命美制裁對象當部長 內外勢力間走鋼索

委國臨時總統任命美制裁對象當部長 內外勢力間走鋼索
川普：美國正與古巴「最高層人士」談判協議

川普：美國正與古巴「最高層人士」談判協議
川普下令重開委內瑞拉空域 美航擬恢復飛往該國航班

川普下令重開委內瑞拉空域 美航擬恢復飛往該國航班
魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣

魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣

熱門新聞

英國前王子安德魯2日在居所皇家莊園附近的溫莎大公園騎馬。(路透)

想當艾普斯坦「寵物」？安德魯不堪內幕又曝光 深夜被趕出皇家莊園

2026-02-03 22:02
加拿大工業部長趙美蘭（Melanie Joly）稱，政府正努力促成中加合資製造電動汽車，銷往全球。(美聯社)

不怕美國關稅威脅 加拿大官方：中加合資設廠造車銷往全球

2026-02-06 23:17
女主播莎凡娜葛瑟瑞，在Instagram上發布了一段感人的視頻，懇求失蹤的母親回家。（路透）

女主播發視頻懇求綁架者放84歲母親回家…今日5件事

2026-02-05 12:40
日本眾議員大選8日舉行投開票，當天投票截止後，選務人員就開始計票。(路透)

日本大選自民黨大勝 有望取得318席 單獨跨越2/3門檻

2026-02-08 08:32
日本首相兼自民黨（LDP）總裁高市早苗3日在埼玉縣東松山市出席競選活動。(路透)

高市談「台灣有事」日美可能聯合撤僑 日政府：不回應假設性問題

2026-02-03 02:52
據挪威國家廣播電台（NRK）報導，王儲妃梅特瑪莉（右）的名字在美國公開的艾普斯坦檔案中出現超過千次，顯示她在2011年至2014年間與艾普斯坦往來頻繁。圖為挪威王儲夫婦去年12月出席諾貝爾和平獎頒獎典禮。（路透）

母子爆雙醜聞 挪威王儲妃牽扯艾普斯坦案、兒被控性侵受審

2026-02-02 21:20

超人氣

更多 >
實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動

實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動
好市多推切片五花肉被讚爆 華人曝各式料理：快炒燒烤都好

好市多推切片五花肉被讚爆 華人曝各式料理：快炒燒烤都好
食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說

食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說
黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」

黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」
比南極還冷 紐約周日最低溫3°F 部分地區體感-40°F

比南極還冷 紐約周日最低溫3°F 部分地區體感-40°F