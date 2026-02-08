高市早苗站台助威 台灣女婿山口晉重返眾議院

我的頻道

中央社東京8日專電
在高市早苗力挺下，埼玉縣自民黨候選人、「台灣女婿」山口晉（前排左）確定當選。（中央社）
日本眾議院選舉今天投開票，埼玉縣第10選區結果出爐，自民黨前任眾議員、「台灣女婿」山口晉確定當選，成功從中道改革聯合現任議員坂本祐之輔手中奪回席次。

截至深夜近12時的開票結果，自民黨已確定拿下埼玉縣16個單一選區中的12個，其餘4區自民黨候選人也暫居領先，自民黨在埼玉縣可能「全面制霸」。

選戰期間，日本首相兼自民黨總裁高市早苗親赴東松山市為山口晉站台助選，當時會場湧入大批支持群眾，掀起「早苗旋風」。

埼玉第10選區涵蓋東松山市、坂戶市與比企郡多個町村，本次與前次選舉相同，再度上演山口晉與中道改革聯合現任議員坂本祐之輔的第3度正面對決。回顧過往，2021年山口以些微差距勝出、對手靠比例代表復活；上一次則由坂本取勝，此次再戰被視為勢均力敵。

山口晉因為「台灣女婿」身分備受台灣民眾關注，他在演說時表示，過去1年3個月來，他持續走訪第10選區各地，從車站、商店街到地方活動，直接傾聽居民心聲。

他指出，許多民眾最關心的仍是物價上漲、生活負擔與地方產業的未來。日本的未來必須由懷抱夢想的年輕世代來打造，這正是他持續投入政治與國會工作的理由，希望選民給他機會，繼續為地方、也為日本努力。如今順利勝選，也象徵他正式重返國政。

除了第10選區外，埼玉第9選區同樣出現翻盤結果，自民黨前議員大塚拓擊敗中道改革聯合現任議員杉村慎治，確定第6度當選，進一步鞏固自民黨在埼玉縣的整體優勢。

日本 高市早苗 眾議員

