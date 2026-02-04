伊朗反政府抗議後內閣通過協議 正式允許女性騎機車

我的頻道

中央社德黑蘭4日綜合外電報導
圖為伊朗一群婦女走過首都德黑蘭街頭一幅巨大看板。（美聯社）
圖為伊朗一群婦女走過首都德黑蘭街頭一幅巨大看板。（美聯社）

伊朗勞工新聞通訊社（ILNA）報導，伊朗第一副總統阿瑞夫（Mohammad Reza Aref）昨天簽署一項釐清交通法規的決議，允許女性可騎機車，該決議已於1月底獲得內閣通過。

決議規定，交通警察必須「為女性申請人提供實際的駕駛訓練，並在警察直接監督下組織考試、發給女性機車駕照」。

這項變革正值伊朗爆發一波大規模抗議行動之後，這波抗議源於伊朗民眾不滿經濟困境而集結，而在上月演變為全國性反政府示威。

伊朗政府承認動亂期間有超過3000人死亡，並強調多數死者為安全部隊與旁觀者。

自1979年伊斯蘭革命以來，伊朗女性面臨諸多社會限制，其中服儀規定對騎機車的女性來說是一大挑戰。

伊朗當局規定女性必須在公開場合以頭巾遮蓋頭髮，並穿著寬鬆且樸素的服裝，但隨著騎機車的女性人數近幾個月急劇增加，許多女性開始違反這些規定。

回顧2022年，22歲庫德族女性艾米尼（Mahsa Amini）因涉嫌違反服裝規定被捕後死於獄中，在伊朗各地爆發女性主導的抗議風潮，掀起爭取自由的「頭巾革命」。

伊朗法律過去並未明確禁止女性騎機車，但實際上當局卻拒絕發駕照給女性。由於這種法律灰色地帶，即使女性是交通事故中的受害者，也常被追究法律責任。

伊朗女性如今可正式取得機車駕照，終結多年來的法律模糊地帶。

