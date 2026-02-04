我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

地方史無前例與聯邦合作 霍曼宣布明州ICE撤出700人

刺激買氣 美國樂事洋芋片、多力多滋最多降價15%

挪威王儲妃長子被控38項罪名 女子出庭稱遭下藥性侵

中央社奧斯陸4日綜合外電報導
挪威王儲妃的長子柏格荷伊比（中）因性侵等38項罪名受審。圖為首審首日的法庭素描。美聯社
挪威王儲妃的長子柏格荷伊比（中）因性侵等38項罪名受審。圖為首審首日的法庭素描。美聯社

挪威王儲妃的長子柏格荷伊比因性侵等38項罪名受審，一名女子今天在奧斯陸法院表示，有影像顯示柏格荷伊比2018年曾在她熟睡時強暴她，她卻毫無記憶，認為自己當時被下藥。

29歲的柏格荷伊比（Marius Borg Hoiby）是挪威王儲妃梅特瑪莉（Mette-Marit）與前伴侶所生，為王儲哈康（Haakon）的繼子，柏格荷伊比無王室頭銜，也無正式職責。

法新社報導，柏格荷伊比目前正因38項罪名受審，其中包括4項涉嫌強暴與侵犯罪行。他對最嚴重的指控均不認罪，若罪名成立，最高可判處16年徒刑。

今天是奧斯陸地方法院審理本案的第2天，首位自稱受害的女子在庭上繼續昨天的證述，談到2018年柏格荷伊比住處的一場派對後聚會，那裡就位於他父母的王室莊園。

女子說自己與柏格荷伊比有過一段短暫的合意性關係，並稱是她主動結束這段關係。

多年後，警方聯繫她，稱發現有影片及照片顯示柏格荷伊比在她熟睡時強暴她，但她本人對此事一點記憶都沒有，彷彿消失在「一個巨大黑洞」。

她回憶警方向她出示影像時的感受，說道：「我不敢相信馬里烏斯（柏格荷伊比）會這樣對我。這是一種背叛，讓人震驚。」

檢方主張，事發當晚，她處於無法自我防衛的狀態。

在法庭上展示的照片及影片未提供給媒體，媒體也不得公布疑似受害人的姓名。

女子今天在法庭上談到那些畫面時說：「看我的臉：我看起來像有意識嗎？你們可以很清楚看到我完全沒意識，看起來幾乎沒在呼吸。」

「我懷疑我可能在不知情的狀況下攝取了什麼東西。」

被問到是否認為自己被下藥時，她回答：「這就是我的想法，百分之百。」

但辯方立刻指出，女子之前在警方詢問時曾給出相反說法，稱她不認為自己被下藥。

檢方昨天指出，柏格荷伊比面臨的4起強暴指控，犯案時間常常是在晚上飲酒作樂之後，當時這些女性皆無力自保。

辯方則主張，柏格荷伊比「認為所有行為都是完全正常的合意性關係」。

挪威

上一則

高市若大勝可能迫使中國回頭？學者：短期內不會

下一則

第2輪會談阿布達比登場 俄羅斯要求烏克蘭讓步

延伸閱讀

涉性侵數千女 前洛加大醫師捏乳+摸私處 定罪被推翻

涉性侵數千女 前洛加大醫師捏乳+摸私處 定罪被推翻
吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴

吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴
母子爆雙醜聞 挪威王儲妃牽扯艾普斯坦案、兒被控性侵受審

母子爆雙醜聞 挪威王儲妃牽扯艾普斯坦案、兒被控性侵受審
美國「矽和平」聯盟 向越南、印尼招手

美國「矽和平」聯盟 向越南、印尼招手

熱門新聞

日本北陸白川鄉一家民宿老闆娘表示，客人有1成來自中國，整個白川鄉的中國遊客數量近期沒有減少的感覺。圖為白川鄉秋景。示意圖，非新聞事件圖。(路透)

中國旅遊禁令持續 赴日遊客減少、京都人叫好

2026-01-30 20:29
新公布的艾普斯坦檔案中，英國前王子安德魯(右)的照片曝光。（司法部）

艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上

2026-01-31 09:10
西班牙政府日前宣布將讓大約50萬名無證外籍人士取得合法身分，30日在巴塞隆納街頭可見大批移民排隊領取相關文件。(路透)

申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克

2026-01-31 10:46
圖為京都清水寺前遊客如織。(路透)

自肅訪日後中國團客驟減 日本觀光地私下鬆口氣

2026-01-28 15:05
圖為2025年北韓領導人金正恩(左三)帶著女兒金主愛(左二)出席在俄羅斯駐北韓平壤大使館舉行的慶祝俄羅斯勝利日。(路透)

金正恩女兒豈是凡人能碰？北韓國防相碰觸金主愛 一度傳遭肅清

2026-01-29 23:20
日本首相兼自民黨（LDP）總裁高市早苗3日在埼玉縣東松山市出席競選活動。(路透)

高市談「台灣有事」日美可能聯合撤僑 日政府：不回應假設性問題

2026-02-03 02:52

超人氣

更多 >
蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶
吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴

吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴
綠卡貸款資格3/1起取消 民主黨批川普：不歡迎移民追求美國夢

綠卡貸款資格3/1起取消 民主黨批川普：不歡迎移民追求美國夢
大肉蟹價跳水 華人排隊搶 一人買10多只「肉肥味美」

大肉蟹價跳水 華人排隊搶 一人買10多只「肉肥味美」
警臥底訪按摩院 59歲華女報價性服務300元

警臥底訪按摩院 59歲華女報價性服務300元