毒品暴力橫行 哥國大選預料迎來鐵腕右翼領袖

中央社聖約瑟31日綜合外電報導
哥倫比亞39歲候選人費南德茲（Laura Fernandez），目前是角逐總統寶座的頭號大熱門。（美國聯合通訊社）
哥倫比亞39歲候選人費南德茲（Laura Fernandez），目前是角逐總統寶座的頭號大熱門。（美國聯合通訊社）

哥斯大黎加向來被視為中美洲的穩定燈塔，但如今因毒品走私相關的暴力激增面臨挑戰。哥斯大黎加明天將舉行大選，外界普遍預期該國將選出主張重典治亂的右翼領袖執政。

法新社報導，現任總統查維斯（Rodrigo Chaves）所屬政黨的39歲候選人費南德茲（Laura Fernandez），目前是角逐總統寶座的頭號大熱門。哥斯大黎加向來以絕美沙灘聞名，每年吸引無數觀光客，特別深受美國遊客青睞。

民調顯示，受到鄰國薩爾瓦多鐵腕總統啟發的費南德茲，有望獲得40%的選票，足以直接當選，避免與其他19名對手進行第2輪決選。

她曾任現任總統查維斯的內閣部長及幕僚長，並希望在國會選舉中大獲全勝。

她的高人氣與查維斯密切相關。雖然查維斯任內6年間謀殺率上升50%，達每10萬居民就有17人遇害，但他將責任歸咎於司法體系，從而躲避指責。

費南德茲與查維斯口徑一致，指責法官往往太輕易就放走犯人。

費南德茲在選戰尾聲發出豪語：「我們將在第一輪勝出，而且國會將拿下40席！」她指的是在擁有57席的立法大會中，推動司法改革所需的席次。

居住在犯罪猖獗的聖約瑟阿拉胡埃利塔區（Alajuelita）的奧杜內斯（Jessenia Ordonez）告訴法新社：「我喜歡費南德茲，因為她與總統關係密切。這裡到處有人偷東西，很多孩子在販毒。」

根據當局，擁有520萬人口的哥斯大黎加，已從昔日的古柯鹼轉運站，演變為受到墨西哥與哥倫比亞販毒集團滲透的物流樞紐。

費南德茲承諾將完成一座最高安全等級的監獄，該監獄仿照薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）治下的嚴酷「反恐怖主義監禁中心」（CECOT，Terrorism Confinement Center）設計。

她也誓言要加重刑期，並在犯罪最猖獗的地區實施緊急狀態。

