高市早苗追星瞬間曝光 見櫻井翔停步讚臉小掀熱議

中央社東京27日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本首相高市早苗。歐新社
日本首相高市早苗。歐新社

日本電視台新聞節目「news zero」昨天播出眾議院選舉黨魁討論會，一段沒有收錄於正式影片的幕後花絮引發討論。日本首相高市早苗見到主持人、偶像團體「嵐」成員櫻井翔時，不由自主停下腳步，脫口說出「臉好小」，迅速在社群媒體X引發討論。

在YouTube公開的加長版影片中，可以看到各黨黨魁陸續進棚的情景。最先抵達的是「令和新選組」共同代表大石晃子，隨後現身的高市早苗面帶笑容走進攝影棚，原本看似直接就座，卻在櫻井翔面前停下腳步。

兩人四目相對後，櫻井向高市低頭致意說「請多指教」，見到高市還是站在原地不動，便走向前一步再次鞠躬，高市還是沒有反應。短暫沉默後，高市露出笑容，脫口而出一句「臉好小…」，櫻井連聲回應「沒有、沒有、沒有」，露出害羞的表情，連連擺手。

這段互動在X上迅速引發熱議，不少網友留言表示「完全是關西大媽的反應」、「從進棚的樣子，就能看出一個人的人品」、「打招呼真的很重要」、「我們櫻井翔果然很帥」、「果然嵐就是厲害」、「這畫面太有趣了」。

還有網友說，「她以前也買過木村拓哉的寫真集，看來本來就喜歡傑尼斯帥哥，這麼坦率挺好的。」

雖然這段畫面未在節目正片中播出，但透過網路流傳後，意外成為黨首討論會之外的另一個話題。

高市早苗 日本 木村拓哉

