印度男女殺人犯獄中相識相戀 獲准假釋回家成親

快訊

中央社印度阿爾瓦23日綜合外電報導
示意圖。（中央社）
印度媒體報導，一段始於獄中相處的愛情故事，如今將以喜結連理劃下完美句點。一名因殺害交友軟體認識的男子而被定罪的女子，與一名曾殺害5人的男子，兩人即將完婚，情節宛如電影劇本。

新德里電視台（NDTV）報導，賽斯（Priya Seth）與其未婚夫普拉薩（Hanuman Prasad）已獲拉吉斯坦邦（Rajasthan state）高等法院核准，為結婚一事取得為期15天的緊急假釋，兩人預定今天在阿爾瓦（Alwar）舉行婚禮。

模特兒出身的賽斯，因謀殺年輕男子夏瑪（Dushyant Sharma）而被判處無期徒刑。她與受害者是在交友軟體上認識。目前她正在桑加內爾開放式監獄（Sanganer Open Jail）服刑，並於6個月前在同一所監獄中認識普拉薩，兩人隨後相戀。

賽斯所涉及的這起謀殺案可追溯至2018年。2018年5月2日，賽斯在其情人及另一名男子的協助下殺害了夏瑪。其犯案計畫為綁架夏瑪、索取贖金，並藉此償還其情人卡姆拉（Dikshant Kamra）所欠下的債務。

依照計畫，賽斯先在線上交友應用程式Tinder上與夏瑪建立友誼，並將他約到巴賈吉納加（Bajaj Nagar）的一間公寓。隨後，她向夏瑪的父親索取100萬盧比贖金，而對方最終籌到並轉帳30萬盧比。然而，賽斯與卡姆拉擔心，如果釋放夏瑪，他可能會向警方揭發他們。

為了避免被抓，賽斯與卡姆拉及其友人瓦利亞（Lakshya Walia）聯手殺害了夏瑪。他們將屍體裝入行李箱，棄置於阿默爾丘陵（Aamer Hills）。為防止屍體被辨識，他們在夏瑪臉部刺下多刀，並清理公寓以銷毀證據。

夏瑪的遺體於次日晚間在阿默爾丘陵被發現，而賽斯、卡姆拉與瓦利亞最終在該公寓內被警方逮捕。

普拉薩因殺害其女友的丈夫與子女而服刑。其女友桑圖西（Santosh）比他大10歲，是阿爾瓦當地一名跆拳道選手。

2017年10月2日夜間，桑圖西叫普拉薩到家中，要求他殺害自己的丈夫與子女。普拉薩與一名同夥抵達後，使用宰殺動物的刀具，殺害了她的丈夫拉爾（Banwari Lal）。

然而，桑圖西的3名子女及同住的姪子醒來並目擊了整個過程。為了避免被抓，她隨即要求普拉薩將孩子與姪子一併殺害，普拉薩遂照做。

當晚共有4名孩童與1名成人被殺，成為阿爾瓦最臭名昭著的命案之一，震驚整個地區。

