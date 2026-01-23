川普引發格陵蘭危機 法媒：傷北約互信歐洲提升戒心

川普總統22日離開世界經濟論壇、返回華府途中，在空軍一號上接受媒體採訪。路透

美國總統川普 排除動用武力取得格陵蘭 島，但呼籲就此議題展開談判。法國媒體分析，這場危機看似略有緩和，但已傷害北大西洋公約組織（NATO）成員國之間的信任和團結。

川普近期重申，美國基於國家安全理由，必須獲得格陵蘭島的控制權。格陵蘭是丹麥自治領地，丹麥和格陵蘭領袖均不願將這座島嶼讓予美國，歐洲多國也齊聲反對，川普隨後揚言針對法國等8國課徵額外關稅。

川普本月21日在瑞士達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（WEF）發表演說，表明無意動武奪取格陵蘭，也撤回加徵關稅的威脅，但呼籲就格陵蘭議題立即展開談判。

費加洛報（Le Figaro）報導，儘管危機看似緩和，歐盟 領袖昨晚仍在布魯塞爾舉行特別峰會。一名歐洲高層官員說，情勢如此反覆不穩定，正好證明歐盟27國有必要聚在一起研議「新的現實」。

美國排除動武，不代表就此結束對歐洲的抨擊。歐盟理事會（EU Council）消息人士說，歐洲仍須將所有因應手段擺在檯面上，必要時動用，尤其是被稱為經貿「火箭筒」的「反脅迫工具」。

費加洛報另一篇報導指出，這場危機傷害了北約成員國之間的信任和團結，其影響已不可磨滅，也凸顯美國與歐洲走上不同的方向。

法國智庫蒙田研究所（Institut Montaigne）一篇文章引述巴黎和平論壇（Forum de Paris sur la paix）負責人瓦易斯（Justin Vaïsse）的說法表示：「川普開始瓦解美國在第二次世界大戰後建立的秩序⋯對他來說，唯有硬實力、軍力和純粹的經濟力量才重要。他不屑結盟⋯想名留青史。他似乎認為擴張領土是最明智的手段，且已準備在這條路上走得很遠。」

報導分析，川普批評歐洲人在政治和軍事上表現軟弱，還背負「覺醒主義」和移民帶來的重擔。面對此一現實，歐洲可以繼續跟隨美國，也可以漸行漸遠，或者走上建構戰略自主的道路。

文章寫道，建構戰略自主的道路並不好走，因為這意味著重新武裝、再工業化和大舉投資，使歐洲擁有強大的軍事實力，還要改革決策程序，把歐盟轉變成政治力量；歐洲夾在美俄兩個「掠食者」之間，還有中國在旁密切關注，歐洲人正好可把格陵蘭事件當作真正改變的契機。

根據近日民意調查結果，在川普本月初重申要拿下格陵蘭後，歐洲人開始對美國抱持戒心。

探討歐洲事務和地緣政治議題的法國期刊「大洲」（Le Grand Continent）委託民意研究實驗室Cluster 17，於本月13日到19日在法國、義大利、西班牙、德國、波蘭、丹麥、比利時等7個歐盟國家訪問7498人，今天公布結果。

調查發現，51%的受訪者認為川普是「歐洲之敵」，只有8%認為他是朋友，39%認為他非友非敵。

多達88%的受訪者認為他不尊重民主原則，其中一半覺得他「有專制傾向」，另一半覺得他「行為像是獨裁者」。

在格陵蘭議題上，81%的受訪者認為美國若對格陵蘭採取軍事干預，構成「戰爭行為」；63%贊成派遣歐洲部隊，以防禦態勢確保主權及安全。

根據調查結果，受訪者們認為，川普給歐洲帶來的威脅比中國國家主席習近平更嚴重。在1到10分的威脅性評分中，川普為5.4分，比俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的6.9分低，但高於習近平的4.3分。