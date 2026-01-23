我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新入榜這一超級食物 華人對它不陌生

川普說4月訪中習近平年底回訪 北京：目前沒可提供消息

川普引發格陵蘭危機 法媒：傷北約互信歐洲提升戒心

中央社巴黎23日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統22日離開世界經濟論壇、返回華府途中，在空軍一號上接受媒體採訪。路透
川普總統22日離開世界經濟論壇、返回華府途中，在空軍一號上接受媒體採訪。路透

美國總統川普排除動用武力取得格陵蘭島，但呼籲就此議題展開談判。法國媒體分析，這場危機看似略有緩和，但已傷害北大西洋公約組織（NATO）成員國之間的信任和團結。

川普近期重申，美國基於國家安全理由，必須獲得格陵蘭島的控制權。格陵蘭是丹麥自治領地，丹麥和格陵蘭領袖均不願將這座島嶼讓予美國，歐洲多國也齊聲反對，川普隨後揚言針對法國等8國課徵額外關稅。

川普本月21日在瑞士達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（WEF）發表演說，表明無意動武奪取格陵蘭，也撤回加徵關稅的威脅，但呼籲就格陵蘭議題立即展開談判。

費加洛報（Le Figaro）報導，儘管危機看似緩和，歐盟領袖昨晚仍在布魯塞爾舉行特別峰會。一名歐洲高層官員說，情勢如此反覆不穩定，正好證明歐盟27國有必要聚在一起研議「新的現實」。

美國排除動武，不代表就此結束對歐洲的抨擊。歐盟理事會（EU Council）消息人士說，歐洲仍須將所有因應手段擺在檯面上，必要時動用，尤其是被稱為經貿「火箭筒」的「反脅迫工具」。

費加洛報另一篇報導指出，這場危機傷害了北約成員國之間的信任和團結，其影響已不可磨滅，也凸顯美國與歐洲走上不同的方向。

法國智庫蒙田研究所（Institut Montaigne）一篇文章引述巴黎和平論壇（Forum de Paris sur la paix）負責人瓦易斯（Justin Vaïsse）的說法表示：「川普開始瓦解美國在第二次世界大戰後建立的秩序⋯對他來說，唯有硬實力、軍力和純粹的經濟力量才重要。他不屑結盟⋯想名留青史。他似乎認為擴張領土是最明智的手段，且已準備在這條路上走得很遠。」

報導分析，川普批評歐洲人在政治和軍事上表現軟弱，還背負「覺醒主義」和移民帶來的重擔。面對此一現實，歐洲可以繼續跟隨美國，也可以漸行漸遠，或者走上建構戰略自主的道路。

文章寫道，建構戰略自主的道路並不好走，因為這意味著重新武裝、再工業化和大舉投資，使歐洲擁有強大的軍事實力，還要改革決策程序，把歐盟轉變成政治力量；歐洲夾在美俄兩個「掠食者」之間，還有中國在旁密切關注，歐洲人正好可把格陵蘭事件當作真正改變的契機。

根據近日民意調查結果，在川普本月初重申要拿下格陵蘭後，歐洲人開始對美國抱持戒心。

探討歐洲事務和地緣政治議題的法國期刊「大洲」（Le Grand Continent）委託民意研究實驗室Cluster 17，於本月13日到19日在法國、義大利、西班牙、德國、波蘭、丹麥、比利時等7個歐盟國家訪問7498人，今天公布結果。

調查發現，51%的受訪者認為川普是「歐洲之敵」，只有8%認為他是朋友，39%認為他非友非敵。

多達88%的受訪者認為他不尊重民主原則，其中一半覺得他「有專制傾向」，另一半覺得他「行為像是獨裁者」。

在格陵蘭議題上，81%的受訪者認為美國若對格陵蘭採取軍事干預，構成「戰爭行為」；63%贊成派遣歐洲部隊，以防禦態勢確保主權及安全。

根據調查結果，受訪者們認為，川普給歐洲帶來的威脅比中國國家主席習近平更嚴重。在1到10分的威脅性評分中，川普為5.4分，比俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的6.9分低，但高於習近平的4.3分。

格陵蘭 川普 歐盟

上一則

川普邀入和平理事會 泰總理阿努廷：下屆政府決定

下一則

涉生成不雅內容遭禁後採改善措施 大馬解除Grok禁令

延伸閱讀

負責對抗中科技威脅的官員被逼退 透露川普對中立場軟化

負責對抗中科技威脅的官員被逼退 透露川普對中立場軟化
川普邀入和平理事會 泰總理阿努廷：下屆政府決定

川普邀入和平理事會 泰總理阿努廷：下屆政府決定
華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星

華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星
歐洲7國民調：過半民眾認為川普是敵人

歐洲7國民調：過半民眾認為川普是敵人

熱門新聞

加拿大入冬嚴寒，一名房客沒開暖氣，水管爆裂漏水造成家中結冰。示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

省暖氣費反釀災 魁北克房客關暖氣出國公寓變「冰宮」

2026-01-21 18:11
川普總統22日在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇（WEF）年會。(美聯社)

川普格陵蘭威脅急轉彎 歐盟學到教訓「再也沒人會信他」

2026-01-22 20:17
阿聯酋航空是正在使用或洽談安裝星鏈的航空公司之一。（路透）

全球2,500架飛機已有星鏈網路 東亞僅「這家航空公司」安裝

2026-01-22 04:22
義大利國防部長克羅塞托（左）與外交部長塔加尼。（美聯社）

義大利公布北極政策力抗中俄 不跟進格陵蘭嗆美演習

2026-01-18 13:54
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
北韓領導人金正恩親自出席位於咸鏡北道鏡城郡的「溫堡勞動人民休養所」度假村竣工典禮，高度肯定整修成果。(路透)

金正恩視察女湯「表情藏不住」畫面曝光挨酸：怪到不行

2026-01-22 14:51

超人氣

更多 >
華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？

華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？
雞蛋一天可以吃多少？遠比你想像的少

雞蛋一天可以吃多少？遠比你想像的少
郵輪旅遊人次屢創紀錄 但這「5類人」上船後可能吃不消

郵輪旅遊人次屢創紀錄 但這「5類人」上船後可能吃不消
消防員手持斧頭痛殺十年髮妻 偷看日記發現對方出軌？

消防員手持斧頭痛殺十年髮妻 偷看日記發現對方出軌？
闖紅燈罰單486美元該不該繳？答案竟是：不強制

闖紅燈罰單486美元該不該繳？答案竟是：不強制