我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

副總統范斯妻子烏莎懷第4寶：是男孩

明州州長、市長等官員 收到大陪審團6張傳票

美歐為格陵蘭控制權爭持不下 俄羅斯趁亂取樂

中央社莫斯科20日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
在格陵蘭努克市，一名行人走在覆滿積雪的街道上。美聯社
在格陵蘭努克市，一名行人走在覆滿積雪的街道上。美聯社

隨著美國總統川普加緊推動讓美國取得丹麥自治領地格陵蘭的控制權，俄羅斯一方面對於美國是否該擁有這座島嶼保持模糊態度，同時在美國與歐洲相爭的混亂局勢中取樂。

法新社報導，格陵蘭位於美國與俄羅斯間的航線上，使其可能成為關鍵的空防前哨。川普（Donald Trump）便表示，擁有格陵蘭對於美國的國家安全至關重要。

川普和他的幕僚並主張，若俄羅斯或中國尋求侵略格陵蘭，美國的北大西洋公約組織（NATO）盟邦丹麥恐無力保衛這座幅員遼闊的島嶼。不過歐洲國家已紛紛警告，美國試圖奪取格陵蘭的任何行動將導致北約破裂。

俄羅斯也認為北極地區具有戰略重要性，並對當地懷有野心，因此已對西方在北極擴大軍事據點表示擔憂。莫斯科長期以來視北約為安全威脅。

俄羅斯至今雖未表明是否反對美國接管格陵蘭，但已數度警告北約勿在北極地區部署部隊和軍事裝備。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）今年尚未公開發表相關意見，他的發言人和俄國外交部長則以「不尋常」形容目前情況，同時否認莫斯科有任何奪取格陵蘭的意圖。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）16日表示，俄羅斯「和世界其他國家一樣維持密切關注情勢。...我們繼續假定格陵蘭屬於丹麥王國領土」。

他昨天又說，川普若拿下格陵蘭將「名留青史」，但對於這「是好是壞」婉拒置評。

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天則在1場記者會上表示：「格陵蘭並非自然屬於丹麥的一部分，而是殖民征服而來。」

他還以法國控制西印度洋的馬約特島（Mayotte）及英國擁有福克蘭群島（Falkland Islands）為例，指歐洲強權仍未放手其征服到的領土。

親克里姆林宮的俄羅斯新聞媒體對歐美間這場紛爭感到歡樂。小報「莫斯科共青團報」（Moskovskiy Komsomolets）18日表示，他們正開心看著歐洲因為這場危機陷入「徹底混亂」。

普亭去年3月曾說，川普對格陵蘭有「認真的計畫」，且這有「長久的歷史根源」；但這件事「與2個特定國家有關，與我們無關」，俄羅斯則「關切」北約在北極的活動與日俱增。

格陵蘭 俄羅斯 川普

上一則

白俄加入加薩和平理事會 繼續改善對美關係

下一則

北極冷空氣外流寒流橫掃亞洲 俄遠東地區60年最大暴雪

延伸閱讀

川普揚言對葡萄酒徵200%關稅 法國政商反對脅迫

川普揚言對葡萄酒徵200%關稅 法國政商反對脅迫
紐時：達沃斯論壇迎合川普 全球經濟價值觀已變了

紐時：達沃斯論壇迎合川普 全球經濟價值觀已變了
谷歌、亞馬遜、TikTok數百員工聯名 籲執行長勸川普減少移民掃蕩

谷歌、亞馬遜、TikTok數百員工聯名 籲執行長勸川普減少移民掃蕩
川普邀多國加入「和平理事會」中國外交部證實獲邀

川普邀多國加入「和平理事會」中國外交部證實獲邀

熱門新聞

國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com公布「全球最安全航空公司」評比結果，其中長榮航空獲得第8名、星宇航空排名第11。中央社

全球最安全航空公司 亞太7家進前10名

2026-01-13 15:47
西班牙特內里費南部機場近日發生一起離奇事件，一名80歲男子試圖推著已死亡的妻子登機，但在通過安檢時，被察覺異狀的工作人員攔下。圖為示意圖，一個機場安檢門。（路透）

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

2026-01-14 06:10
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
義大利國防部長克羅塞托（左）與外交部長塔加尼。（美聯社）

義大利公布北極政策力抗中俄 不跟進格陵蘭嗆美演習

2026-01-18 13:54
泰國曼谷湄南河西岸的甘拉耶納密寺檔案照。示意圖，非新聞中寺廟。（中新社）

金髮比基尼辣妹泰國寺廟「腿開開」曬太陽 當地人氣炸

2026-01-11 15:56
日本外務省16日發布聲明指出，中國在中日之間的東海展開新的天然資源開發建設工程，東京已向中國提出「強烈抗議」。（路透）

中國東海啟動資源開發新建設工程 日本強烈抗議

2026-01-16 11:36

超人氣

更多 >
日子不缺錢、福氣旺過去年 4生肖馬年有新喜

日子不缺錢、福氣旺過去年 4生肖馬年有新喜
台灣兩代女性的初戀情人 楊麗花現身「世紀初戀」：歌仔戲永遠不會老

台灣兩代女性的初戀情人 楊麗花現身「世紀初戀」：歌仔戲永遠不會老
住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇
好市多新品花生醬餅乾 網友：最好吃的餅乾

好市多新品花生醬餅乾 網友：最好吃的餅乾
明州苗族美國公民華氏14度 僅穿短褲和布希鞋、披毯子被ICE押走

明州苗族美國公民華氏14度 僅穿短褲和布希鞋、披毯子被ICE押走